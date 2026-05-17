Stellar Blade вошла в ТОП-20 игр по количеству скачиваемых модов за всю историю, хотя PC-версии нет и года

Согласно данным основных платформенных модов Nexus Mods, игра Stellar Blade от студии Shift Up поднялась на 20-е место в рейтинге игр с наибольшим количеством загруженных модов. На данный момент общее число скачиваний превысило 44,9 миллиона .

Игра обошла такие тайтлы, как Resident Evil 4 , и уверенно закрепилась в престижном списке. Для сравнения лидеры рейтинга - The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) и Fallout 4 - имеют миллиарды скачиваний, но попадание сравнительно молодых игр в ТОП-20 выглядит впечатляюще.

Stellar Blade вышла на ПК сравнительно недавно, и сообщество высоко оценило возможности игры для модификаций. Пользователи отмечают удобство установки через CNS (мод-менеджер), модульный подход к модам и активную поддержку со стороны разработчиков, которые предоставляют достаточную свободу создания контента. Многие моды предлагают визуальные улучшения, костюмы и геймплей, что особенно привлекает фанатов.

На момент публикации на Nexus Mods доступно более 2500 модов для Stellar Blade. Игра остается популярной после релиза на PC, и высокий интерес к модам поддерживает сильную фан-базу игры. Многие отмечают, что красота Евы и модели высокого качества вносят свой вклад в популярность моддинга.