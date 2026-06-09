Stellar Blade выйдет на Nintendo Switch 2 уже в 2026 году

Одним из неожиданных анонсов последней Nintendo Direct стала Stellar Blade для Nintendo Switch 2. Студия Shift Up официально подтвердила, что её экшен выйдет на новой консоли Nintendo в 2026 году.

Слухи о расширении платформенной географии игры ходили уже давно. Представители Shift Up неоднократно говорили о планах сделать свои проекты доступными для более широкой аудитории, и теперь эти намерения получили официальное подтверждение.

Анонс сопровождался новым трейлером, который продемонстрировал работу игры на Nintendo Switch 2. Пока разработчики не раскрывают технические подробности версии для гибридной консоли, однако сам факт выхода одного из самых успешных корейских экшенов последних лет на платформе Nintendo стал важным событием для владельцев устройства.