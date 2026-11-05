ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 308 оценок

Stellar Blade вышла на Switch 2, а на PC и PS5 вышел патч, добавляющий коллаборацию с Байонеттой

2BLaraSex 2BLaraSex

Состоялся релиз Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2. В честь этого события Shift Up выпустила бесплатное обновление для всех платформ (Switch 2, PS5 и PC), добавляющее коллаборацию с Bayonetta, а также исправляющее ряд технических ошибок.

В игру добавлены четыре новых нанокостюма для Евы, вдохновленных вселенной Ведьмы Кромешной Тьмы. Один из них - "Черный пряди" - был создан лично директором игры Ким Хен Тэ специально для этого кроссовера . Полный список нового контента:

  • 4 нанокостюма: "Пуля от кутюр (Байонетта)", "Пуля от кутюр (Жанна)", "Пуля от кутюр (Монахиня)" и "Пуля от кутюр (Черные локоны)";
  • 2 пары очков: очки Байонетты, очки монахини;
  • 2 пары серёг: серьги Байонетты, серьги Жанны.

Весь косметический контент доступен бесплатно на всех платформах. Помимо косметики, обновление включает фиксы, которые затронут и PC-версию:

  • Исправлена проблема, из-за которой побочный квест "Единых не сломить" не продвигался после получения двух карт памяти.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Эмиль иногда застревал на скале в южной части Пустоши, и его нельзя было атаковать.
  • Исправлено исчезновение прически Евы в меню Снаряжения и Ремонтной Консоли.
  • Исправлена ошибка в записи Адама в базе данных.
  • Исправлена проблема, при которой быстрое переключение косметики приводило к несоответствию внешнего вида Евы на экране экипировки выбранному предмету.
  • [Steam Deck] При включенном Steam Input иконки кнопок и изображения контроллера теперь корректно соответствуют подключённому геймпаду.

Версия для Switch 2 получила подзаголовок Complete Edition и включает весь ранее выпущенный контент, в том числе DLC по NieR: Automata и Goddess of Victory: Nikke. Физическое издание содержит полную игру на картридже - без необходимости дополнительной загрузки.

Обновления 40
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
stephenBROP

игра работает в 30 фпс с генерацией кадров через FSR3 до 60 фпс. Такого соплестроя никто давно не видел