Stellar Blade завоевала рекордное количество наград на Korea Game Awards 2024

Динамичный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up стал неожиданным открытием этого года. Игра выделилась на фоне современных трендов, представив привлекательных персонажей обоих полов и захватывающий геймплей. В Южной Корее проект произвел настоящий фурор, доказав, что популярностью могут пользоваться не только MMO или игры с гача-элементами. Теперь Stellar Blade заслуженно отмечена престижными наградами на церемонии Korea Game Awards 2024.
Как сообщает издание Youth Daily, в этом году Stellar Blade установила рекорд по числу наград в игровой индустрии Южной Кореи. Игра завоевала семь наград в разных номинациях, включая технические и креативные категории. Экшен также принес несколько наград разработчикам из студии Shift Up, руководство которой было отдельно отмечено за вклад в развитие игровой индустрии.
Korea Game Awards — престижная церемония награждения, проводимая Министерством культуры, спорта и туризма Кореи при поддержке Корейской ассоциации игровой индустрии, несмотря на локальный статус, она пользуется большим авторитетом в стране.
В общей сложности Stellar Blade получила следующие награды:
- Премия «Лучший разработчик»
- Лучшее планирование/сценарий
- Лучший звук
- Лучшая графика
- Лучший дизайн персонажей
- Популярная игра
- Главная игра года
Stellar Blade стала пятой игрой, в которой участвовал режиссер Ким Хён Тэ, удостоившейся награды Korea Game Award. Режиссер поблагодарил за поддержку игроков, Sony и свою команду, пообещав сделать все возможное, чтобы в будущем снова завоевать призы на церемонии.
Я искренне благодарен за победу на 7-й церемонии Game Awards благодаря поддержке наших пользователей. Это первая консольная разработка AAA-класса, поэтому каждый момент был настоящим испытанием. Мы смогли добиться хороших результатов, объединив усилия, и будем продолжать радовать пользователей уникальными играми от Shift Up.
Stellar Blade, вероятно, ждет большое будущее, поскольку разработчики выразили серьезный интерес к развитию этой франшизы.
Уродцев из свит беби инк корёжит // Тони Бландетто
)
Можно и на пронхаб авард.
Корейцы в Корее взяли приз, звучит как анекдот. Ещё б там китайская игра победила можно б было упасть со стула от смеха. Для тех кто не в курсе они там в серьёзных контрах, ну прям совсем, к то муж Китай поддерживает одну из Корей, и не ту где эту игру сделали.
вот пускай там и остаётся
Корейцы наградили сами себя, KEKW. У них же игр с хорошим сюжетом по пальцам пересчитать, в основном онлайн MMO др*чильни, поэтому неудивительно. Хотя, я уверен там сюжет на уровне дефолтной Far Cry.
Забавно что эта игра не с хорошим сюжетом) это иаже дрочильня но без ммо)
Ахахаха а как же ждалкер 2 который писали ещё не вышла даже, а уже ваууу игра года пиз**абол*** получается?
Korea Game Awards
Тебя вот это название этой церемонии не смущает ? Ах да ты даже тему то и не читал
Сказочный д...