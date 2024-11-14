Stellar Blade завоевала рекордное количество наград на Korea Game Awards 2024

Динамичный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up стал неожиданным открытием этого года. Игра выделилась на фоне современных трендов, представив привлекательных персонажей обоих полов и захватывающий геймплей. В Южной Корее проект произвел настоящий фурор, доказав, что популярностью могут пользоваться не только MMO или игры с гача-элементами. Теперь Stellar Blade заслуженно отмечена престижными наградами на церемонии Korea Game Awards 2024.

Как сообщает издание Youth Daily, в этом году Stellar Blade установила рекорд по числу наград в игровой индустрии Южной Кореи. Игра завоевала семь наград в разных номинациях, включая технические и креативные категории. Экшен также принес несколько наград разработчикам из студии Shift Up, руководство которой было отдельно отмечено за вклад в развитие игровой индустрии.

Korea Game Awards — престижная церемония награждения, проводимая Министерством культуры, спорта и туризма Кореи при поддержке Корейской ассоциации игровой индустрии, несмотря на локальный статус, она пользуется большим авторитетом в стране.

В общей сложности Stellar Blade получила следующие награды:

Премия «Лучший разработчик»

Лучшее планирование/сценарий

Лучший звук

Лучшая графика

Лучший дизайн персонажей

Популярная игра

Главная игра года

Stellar Blade стала пятой игрой, в которой участвовал режиссер Ким Хён Тэ, удостоившейся награды Korea Game Award. Режиссер поблагодарил за поддержку игроков, Sony и свою команду, пообещав сделать все возможное, чтобы в будущем снова завоевать призы на церемонии.

Я искренне благодарен за победу на 7-й церемонии Game Awards благодаря поддержке наших пользователей. Это первая консольная разработка AAA-класса, поэтому каждый момент был настоящим испытанием. Мы смогли добиться хороших результатов, объединив усилия, и будем продолжать радовать пользователей уникальными играми от Shift Up.

Stellar Blade, вероятно, ждет большое будущее, поскольку разработчики выразили серьезный интерес к развитию этой франшизы.