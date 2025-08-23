Студия Mechanics VoiceOver сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Stellar Blade

Лишь вчера студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Stellar Blade превысили 67% (260 тысяч рублей), а уже сегодня появилась еще более приятная новость.
По словам студии, им удалось успешно собрать нужную сумму в размере 387 тысяч рублей - пользователь Алекс Чернов единолично закрыл всю оставшуюся сумму. Таким образом, теперь русской озвучке точно быть.
Студия пообещала сделать всё максимально качественно и быстро. Mechanics VoiceOver надеется успеть выпустить озвучку в этом году, но есть вероятность, что её релиз состоится в начале следующего года.
Обещали в конце этого начале следующего года озвучку. Буду надеяться не зря вложил оставшуюся сумму)
охренеть 😱 спасибо большое очень хотел пройти игру с озвучкой ещë и пк новый купил
Ты крут.
Поздравляю всех причастных!
мерзость
Поиграть бы в эту жопу войны как нибудь, но с озвучкой.
поиграешь когда больше модов на жопы выйдут.
никогда бы не подумал что на нее соберется
Спасибо всем участникам сборов. Дай Бог здоровья!
Это очень хорошо, когда ты можешь спокойно проходить игры на родном языке. Это чудесная тенденциия.
Тут и высокий рейтинг жопам с сиськами накрутили и на озвучку русскую понакидали. Ох уж эти озабоченные. 🤣🤣🤣
Очень интересно кто будет озвучивать Еву.
У кого какие предположения есть?
мужик
Вот и ладненько.