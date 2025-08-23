Студия Mechanics VoiceOver сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Stellar Blade

Лишь вчера студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Stellar Blade превысили 67% (260 тысяч рублей), а уже сегодня появилась еще более приятная новость.

По словам студии, им удалось успешно собрать нужную сумму в размере 387 тысяч рублей - пользователь Алекс Чернов единолично закрыл всю оставшуюся сумму. Таким образом, теперь русской озвучке точно быть.

Студия пообещала сделать всё максимально качественно и быстро. Mechanics VoiceOver надеется успеть выпустить озвучку в этом году, но есть вероятность, что её релиз состоится в начале следующего года.