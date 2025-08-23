ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 772 оценки

Студия Mechanics VoiceOver сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Stellar Blade

AceTheKing AceTheKing

Лишь вчера студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Stellar Blade превысили 67% (260 тысяч рублей), а уже сегодня появилась еще более приятная новость.

По словам студии, им удалось успешно собрать нужную сумму в размере 387 тысяч рублей - пользователь Алекс Чернов единолично закрыл всю оставшуюся сумму. Таким образом, теперь русской озвучке точно быть.

Студия пообещала сделать всё максимально качественно и быстро. Mechanics VoiceOver надеется успеть выпустить озвучку в этом году, но есть вероятность, что её релиз состоится в начале следующего года.

27
18
Комментарии: 18
Alekc Hernov

Обещали в конце этого начале следующего года озвучку. Буду надеяться не зря вложил оставшуюся сумму)

21
Alekseiii550

охренеть 😱 спасибо большое очень хотел пройти игру с озвучкой ещë и пк новый купил

6
AceTheKing
12
2BLaraSex

Ты крут.

4
komrad.tzar

Поздравляю всех причастных!

7
Вячеслав Абдрахимов

мерзость

6
Real Slim Shady

Поиграть бы в эту жопу войны как нибудь, но с озвучкой.

5
Mirabell Ivsi

поиграешь когда больше модов на жопы выйдут.

1
otmorozzzov

никогда бы не подумал что на нее соберется

4
AlekseyXey

Спасибо всем участникам сборов. Дай Бог здоровья!

Это очень хорошо, когда ты можешь спокойно проходить игры на родном языке. Это чудесная тенденциия.

4
Bibendi

Тут и высокий рейтинг жопам с сиськами накрутили и на озвучку русскую понакидали. Ох уж эти озабоченные. 🤣🤣🤣

4
666ANUBIS666

Очень интересно кто будет озвучивать Еву.

У кого какие предположения есть?

2
KPAHbl4

мужик

2
sa1958

Вот и ладненько.

1