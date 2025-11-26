ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 538 оценок

Студия PA Create Studio представила новую фигурку Евы из Stellar Blade в традиционном китайском платье

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия PA Create Studio представила новую фигурку главной героини Евы из Stellar Blade в откровенном красном чонсаме (традиционном китайском платье). Эта статуя обещает стать хитом среди коллекционеров благодаря гипертрофированным формам, соблазнительной позе и детализированному дизайну.

Фигурка высотой около 43 см выполнена в масштабе 1:4, тираж ограничен всего 128 экземплярами. Доступны две версии: обычная и с очками, что добавляет шарма соблазнительнице. Ева изображена в динамичной позе, держащей веер, в туфлях на высоком каблуке и с характерными техно-элементами в прическе.

Предзаказ уже открыт, а цена стартует от 60–67 долларов за депозит. Полная сумма оплаты будет определена позже. Ожидаемая дата релиза - 2026 год или позже.

26
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
digitalkid
13
jax baron

срамота будет - если это окажется ОЛЕГ

6
MNM 777

)

6
Геральт Батькович

В игре она лучше, с подтянутой фигурой

10
Agonia Vendada

Вот-вот, есть же игровая моделька с нормальными пропорциями, не понимаю этого фетиша на гипертрофированных монстров

2
MNM 777
3
TYTAHXAMOН
9
Fedaykin
3
MNM 777 Fedaykin

Ужас какой !

ZAUSA

Хорошо, что жопа у неё такая большая и не даёт сиськам перевешивать.

6
Neko-Aheron

КУПИТЬ!!!!

6
saa0891

.

5
ExclusiveKirk

А зачем ей грудь увеличили. Это не канон

4
Deep Sea

Вообще не похожа на Еву :/

2
Master Ken

Уф какая горячая фигурка.

2
Иваныч из Тулы

Везёт китайцам, в каких традиционных нарядах девушки по улицам ходят.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ