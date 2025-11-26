Студия PA Create Studio представила новую фигурку Евы из Stellar Blade в традиционном китайском платье

Студия PA Create Studio представила новую фигурку главной героини Евы из Stellar Blade в откровенном красном чонсаме (традиционном китайском платье). Эта статуя обещает стать хитом среди коллекционеров благодаря гипертрофированным формам, соблазнительной позе и детализированному дизайну.
Фигурка высотой около 43 см выполнена в масштабе 1:4, тираж ограничен всего 128 экземплярами. Доступны две версии: обычная и с очками, что добавляет шарма соблазнительнице. Ева изображена в динамичной позе, держащей веер, в туфлях на высоком каблуке и с характерными техно-элементами в прическе.
Предзаказ уже открыт, а цена стартует от 60–67 долларов за депозит. Полная сумма оплаты будет определена позже. Ожидаемая дата релиза - 2026 год или позже.
