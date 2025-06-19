Студия Shift Up подарила своим сотрудникам Switch 2 в честь хороших продаж Stellar Blade

Недавно Stellar Blade вышла на ПК, и ей мгновенно удалось побить рекорд всех предыдущих однопользовательских игр, выпущенных Sony на этой платформе. В то время как Sony упорно отказывалась продавать игру в регионах, где не действует PSN, Shift Up заставила ее снять это ограничение.

Благодаря этому игра достигла значительно большей аудитории и привлекла почти 200 000 одновременных игроков в Steam. Stellar Blade продала 1 миллион копий в Steam, что в 19 раз быстрее, чем на PlayStation 5. Благодаря этому игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий, что Shift Up отметила, подарив каждому сотруднику Nintendo Switch 2.

Недавно в Twitter-аккаунте ShiftUpWorld было объявлено, что компания подарила каждому сотруднику Switch 2 в честь недавнего достижения.

Для справки: в начале прошлого года компания подарила каждому сотруднику PS5 Pro и 5 миллионов вон (примерно 3400 долларов США). Shift Up также подарила своим сотрудникам PS5 в 2021 году, дав понять, что компания искренне заботится о своих сотрудниках. Впечатляет, что компания продолжает предлагать своим сотрудникам поощрения и подарки по достижении определенных целей.