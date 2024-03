Студия Shift Up, разработчик Stellar Blade, станет публичной компанией

После успеха Goddess of Victory: Nikke на мобильных устройствах южнокорейская компания Shift Up готовится выпустить в следующем месяце свою первую крупную консольную игру - многообещающий экшен Stellar Blade. Поскольку компания уже завоевала популярность в индустрии, она надеется ухватиться за этот момент, чтобы выйти на биржу и стать публичной компанией, выставляя свои акции на продажу.

Как стало известно, Shift Up недавно подала заявку на размещение акций на Корейской фондовой бирже. Согласно прогнозам, компания должна выйти на биржу с прогнозируемой стоимостью в $2,3 млрд.

В октябре 2023 года Shift Up оценивалась в $1,5 млрд. Учитывая успех Goddess of Victory: Nikke, которая собрала более 600 миллионов долларов за счет средств игроков, и скорый запуск Stellar Blade, аналитики считают, что компания достигнет стоимости в 2,3 миллиарда долларов после выхода на биржу. Если Shift Up станет публичной компанией, это означает, что любой желающий сможет приобрести ее акции. По мнению аналитиков, велика вероятность того, что студия станет целью для инвесторов из Саудовской Аравии, которые все чаще делают ставки на игровую индустрию.

После выхода на биржу Ким Хён Тхэ, генеральный директор студии, останется крупнейшим инвестором, которому принадлежит 45% ее акций. Кроме того, в прошлом китайский гигант Tencent уже инвестировал в Shift Up, поэтому ему принадлежит еще 24% акций компании. Остальные же 31% будут выставлены на продажу.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.