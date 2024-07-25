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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 000 оценок

Свежее летнее обновление для Stellar Blade добавляет несколько новых откровенных нарядов для героини

butcher69
Новости

Любители экшена Stellar Blade могут порадоваться! Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP выпустили летнее обновление, которое привносит в игру несколько приятных нововведений.

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Полная информация о патче представлена ниже:

  • В оазисе Великой пустыни на ограниченное время добавлена небольшая зона для летнего отдыха. Подарите EVE небольшой перерыв.
  • В Оазисе Великой Пустыни на летнее время ограничена фоновая музыка. Вы по-прежнему можете слушать предыдущие саундтреки Оазиса в базовом лагере.
  • Добавлено взаимодействие объектов с шезлонгом.
  • Добавлены два новых наряда и один новый аксессуар, которые можно приобрести в магазине Клайда в Оазисе.
  • Исправлена проблема, из-за которой изменение цвета волос не применялось в пресете Boss Challenge.
  • Исправлены другие ошибки.

Stellar Blade уже доступна для PlayStation 5.

15
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Janekste

Ляпота! Одобряю обнову. Чем больше красоты, тем здоровее человечество. Непонятно только, зачем делать ограничение по времени возможность использовать зону летнего отдыха. Всё-таки Stellar Blade не сервис, а просто игра. Нафиг эти ограничения нужны?

6
Дроникс

Во!Наш человек!

0
Gelyr
В оазисе Великой пустыни на ограниченное время добавлена небольшая зона для летнего отдыха.

Чё то я не понял в смысле на ограниченное время?

1
SOLUS5678

Красота!!! Прям загляденье!!!

1
Комментарий удален
Sp1Ls

Т.е. когда в Resident Evil Ада Вонг носится и дерётся на каблуках. В MK женские персонажи на каблуках и так далее и т.п., это норм. А тут вы решили докопаться?)

3
Don Perdon

не грусти, у тебя тоже скоро также начнет получаться)

0
Pycckuu_XAKEP
0
Otavek

Важно всё

-1
J Jonah Jameson

хавайте сонибои, не обляпайтесь

-1
QuadrupedalAfriel
я хочу этот ремейк. куда писать просьбы?
-1