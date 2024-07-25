Свежее летнее обновление для Stellar Blade добавляет несколько новых откровенных нарядов для героини

Любители экшена Stellar Blade могут порадоваться! Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP выпустили летнее обновление, которое привносит в игру несколько приятных нововведений.
Полная информация о патче представлена ниже:
- В оазисе Великой пустыни на ограниченное время добавлена небольшая зона для летнего отдыха. Подарите EVE небольшой перерыв.
- В Оазисе Великой Пустыни на летнее время ограничена фоновая музыка. Вы по-прежнему можете слушать предыдущие саундтреки Оазиса в базовом лагере.
- Добавлено взаимодействие объектов с шезлонгом.
- Добавлены два новых наряда и один новый аксессуар, которые можно приобрести в магазине Клайда в Оазисе.
- Исправлена проблема, из-за которой изменение цвета волос не применялось в пресете Boss Challenge.
- Исправлены другие ошибки.
Stellar Blade уже доступна для PlayStation 5.
Ляпота! Одобряю обнову. Чем больше красоты, тем здоровее человечество. Непонятно только, зачем делать ограничение по времени возможность использовать зону летнего отдыха. Всё-таки Stellar Blade не сервис, а просто игра. Нафиг эти ограничения нужны?
Во!Наш человек!
Чё то я не понял в смысле на ограниченное время?
Красота!!! Прям загляденье!!!
Т.е. когда в Resident Evil Ада Вонг носится и дерётся на каблуках. В MK женские персонажи на каблуках и так далее и т.п., это норм. А тут вы решили докопаться?)
не грусти, у тебя тоже скоро также начнет получаться)
Важно всё
хавайте сонибои, не обляпайтесь