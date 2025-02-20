Сюхэй Ёсида был одним из инициаторов превращения Stellar Blade в эксклюзив для PS5

Сюхэй Ёсида рассказал, как Stellar Blade стала эксклюзивом для PS5 после его визита в студию Shift Up. По словам бывшего президента SIE, отдел по работе с сторонними разработчиками увидел в южнокорейских девелоперах большой потенциал.
В ходе визита Ёсида смог поиграть в Project EVE, условное название игры, и поговорить с главой Shift Up. Познакомившись с игрой, он стал ее сторонником и убедил Sony заключить с разработчиком эксклюзивное соглашение. "Команда по работе со сторонними разработчиками рассматривала Китай и Корею как регионы роста для новых игр", - рассказал Ёсида в подкасте Sacred Symbols:
Они посмотрели на то, что разрабатывала Shift Up, Project EVE, и она им очень понравилась. Тогда они попросили меня посетить студию как раз перед ковидом, чтобы взглянуть на игру, поиграть в нее и поговорить с Ким-саном. После этого я стал их фанатом и стал продвигать игру внутри PlayStation: "Давайте, это классная игра, соглашайтесь".
Благодаря лоббированию со стороны Сюхэя Ёсиды, Stellar Blade стала эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Это решение укрепило стратегию компании по расширению партнерства в Азии, привлечению новых талантов и наполнению своего каталога продукцией от новых студий, представленных на мировом рынке.
В июне Stellar Blade получит DLC на основе Goddess of Victory - NIKKE и версию для ПК.
То есть благодаря этой гниде мы не увидели игру на ПК, хоть и был изначально заявлен одновременный релиз на всех платформах.
То есть вы бы о ней вообще не узнали и просто бы утонула рядом с донатными помойками
почему? вполне запоминающийся первый трейлер был с указанием релиза на пк. я ждал пока эксклюзивом плойки не стала игра (хорошо что временным). на пк выйдет обязательно поиграю
Ее ждали и до этого. И трейлеры были на крупных выставках.
казлина
Лучше б она эксклюзивом для пк стала, а потом уже расползлась по всевозможным консолям. А так, лето мимо, значит поиграть на пк. не раньше осени удастся.
Почему не раньше осени?
Молодец что увидел потенциал.
Меня прикалывает, как некоторые осознанно отказываются от бабла, делая игру эксклюзивом для одной платформы. Я никогда этого не пойму...
Я думаю, что ему просто понравилось много синего цвета На обложке игры:)
Вот... Ёсида.