Сюхэй Ёсида был одним из инициаторов превращения Stellar Blade в эксклюзив для PS5

Сюхэй Ёсида рассказал, как Stellar Blade стала эксклюзивом для PS5 после его визита в студию Shift Up. По словам бывшего президента SIE, отдел по работе с сторонними разработчиками увидел в южнокорейских девелоперах большой потенциал.

В ходе визита Ёсида смог поиграть в Project EVE, условное название игры, и поговорить с главой Shift Up. Познакомившись с игрой, он стал ее сторонником и убедил Sony заключить с разработчиком эксклюзивное соглашение. "Команда по работе со сторонними разработчиками рассматривала Китай и Корею как регионы роста для новых игр", - рассказал Ёсида в подкасте Sacred Symbols:

Они посмотрели на то, что разрабатывала Shift Up, Project EVE, и она им очень понравилась. Тогда они попросили меня посетить студию как раз перед ковидом, чтобы взглянуть на игру, поиграть в нее и поговорить с Ким-саном. После этого я стал их фанатом и стал продвигать игру внутри PlayStation: "Давайте, это классная игра, соглашайтесь".

Благодаря лоббированию со стороны Сюхэя Ёсиды, Stellar Blade стала эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Это решение укрепило стратегию компании по расширению партнерства в Азии, привлечению новых талантов и наполнению своего каталога продукцией от новых студий, представленных на мировом рынке.

В июне Stellar Blade получит DLC на основе Goddess of Victory - NIKKE и версию для ПК.