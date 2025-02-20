Сюхэй Ёсида был одним из тех, кто способствовал появлению Stellar Blade на PS5

Сюхэй Ёсида рассказал, как Stellar Blade стала эксклюзивом для PS5 после его визита в студию Shift Up. По словам бывшего президента SIE, отдел по работе с сторонними разработчиками увидел в южнокорейских девелоперах большой потенциал.
В ходе визита Ёсида смог поиграть в Project EVE, условное название игры, и поговорить с главой Shift Up. Познакомившись с игрой, он стал ее сторонником и убедил Sony заключить с разработчиком эксклюзивное соглашение. "Команда по работе со сторонними разработчиками рассматривала Китай и Корею как регионы роста для новых игр", - рассказал Ёсида в подкасте Sacred Symbols:
Они посмотрели на то, что разрабатывала Shift Up, Project EVE, и она им очень понравилась. Тогда они попросили меня посетить студию как раз перед ковидом, чтобы взглянуть на игру, поиграть в нее и поговорить с Ким-саном. После этого я стал их фанатом и стал продвигать игру внутри PlayStation: "Давайте, это классная игра, соглашайтесь".
Благодаря лоббированию со стороны Сюхэя Ёсиды, Stellar Blade стала эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Это решение укрепило стратегию компании по расширению партнерства в Азии, привлечению новых талантов и наполнению своего каталога продукцией от новых студий, представленных на мировом рынке.
В июне Stellar Blade получит DLC на основе Goddess of Victory - NIKKE и версию для ПК.
То есть благодаря этой гниде мы не увидели игру на ПК, хоть и был изначально заявлен одновременный релиз на всех платформах.
Я думаю, что ему просто понравилось много синего цвета На обложке игры:)
Лучше б она эксклюзивом для пк стала, а потом уже расползлась по всевозможным консолям. А так, лето мимо, значит поиграть на пк. не раньше осени удастся.