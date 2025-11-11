ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 513 оценок

Сюхэй Ёсида рассказал, что решил поддержать Stellar Blade, потому что был впечатлён визуальным качеством игры

monk70 monk70

Sony решила поддержать Stellar Blade после того, как Сюхэй Ёсида, бывший президент компании, был впечатлён визуальным качеством и игровым процессом. Ёсида недавно рассказал, что одним из его последних действий на посту главы японской компании стало обеспечение того, чтобы игра, разработанная корейской студией Shift Up, вошла в каталог PlayStation.

В интервью порталу Minimap опытный руководитель рассказал о своём первом знакомстве с экшеном.

К моему удивлению, новый проект отличался исключительным качеством с точки зрения 3D-моделей, реализма, графики и боевой механики.

Больше всего Ёсиду поразил технический и художественный подход Shift Up.

Процесс создания персонажей Stellar Blade меня глубоко впечатлил. Техника, которую они используют для создания 3D-моделей, основанных на реальных людях, демонстрирует исключительную художественную тщательность.

Впечатление было настолько положительным, что после демонстрации коллега Ёсиды категорически заявил, что игра должна быть доступна в экосистеме PlayStation. Вернувшись в офис Sony, Ёсида был полон похвал: «Это поистине выдающаяся игра», — заявил он своей команде, поддержав решение японской компании издать Stellar Blade.

Выпущенная в апреле 2024 года, игра с элементами ролевой игры выделялась безупречной графикой и динамичными боями, завоевав значительную армию поклонников среди игроков PlayStation 5.

7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
DezkQ

Этим ? Он до этого только на пс1 играл ?

7
Resplaytor

Чел буквально скидывает скрин с качественной 3d моделью по среди экрана, видел ли он когда то такое на пс 1 ? сомнительно..
И причём тут второстепенные текстурки земли?, я из 1000 игр могу тебя в 999 из них найти 2-3 полигональные различные задники и прочую мишуру, коммент притянут за уши кароче.
p.s. да и вообще я за весь геймплей на ультра чёт не замечал такого, есть ощущение что кто то на минималку землю выставил для скрина.

2
DezkQ Resplaytor

Можешь, но это не задник, а вполне себе локация, и прогуляться там можно. Ну а собсно кроме модельки там ничего и нет. В плане графония игра максимально ущербная.

+ ещё 3 картинки
1