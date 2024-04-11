У демоверсии Stellar Blade аудитория больше, чем у Final Fantasy 7 Rebirth

Ролевой экшен Stellar Blade ещё не вышел, но уже привлёк внимание из-за своей героини и скандала вокруг её внешности. Бесплатная демоверсия игры заинтересовала большое количество игроков. По подсчётам аналитиков Ampere Analysis, максимальный размер дневной аудитории демоверсии Stellar Blade составил около 690 тысяч человек. Это больше, чем у демоверсии Final Fantasy VII Rebirth, в которую играло примерно 380 тысяч человек за день. Специалисты связывают это с тем, что Stellar Blade больше привлекал игроков моделями персонажей. Также аналитики отметили разницу в аудиториях демоверсий Stellar Blade и Final Fantasy 7 Rebirth. Последняя игра представляет собой ремейк признанной классики, поэтому вероятность покупки после пробы демоверсии выше.
Аналитикам сложно прогнозировать успех Stellar Blade, так как это новая игра без сложившегося сообщества фанатов. Предварительные обзоры хвалят игру. Полноценные обзоры появятся 24 апреля (по словам инсайдера Тома Хендерсона). Разработчики из студии Shift Up заметили, что некоторые пользователи провели более 50 часов в демоверсии Stellar Blade. Это их насторожило.
В Stellar Blade игроки сравнивают графику в разных режимах, записывают прохождения и придумывают испытания. Например, пройти демоверсию или сразить босса, не получая урона, но в «телесном» костюме героини, который снижает защиту, будет значительно труднее. Игра Stellar Blade ушла на золото и выйдет 26 апреля только на PlayStation 5. Недавно корреспонденты показали эксклюзивные кадры геймплея, а создатели обсудили продолжительность игры.
Фанатское сообщество уже есть. Ждём игры, фигурок хорошего качества и комиксы
Кстати, а сколько на R34 контента по Тифе и Аэрис?
финалка уже всех заколебала!!!