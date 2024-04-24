У физической версии Stellar Blade будет реверсивная обложка

Южнокорейская студия Shift Up поделилась коротким видео в социальных сетях, на котором была представлена физическая версия Stellar Blade для PlayStation 5. Авторы спрятали альтернативную версию обложки под оригинальным бокс-артом, назвав это своим «небольшим секретом». Несмотря на то, что в ролике демонстрируется корейская версия игры, реверсивная обложка будет присутствовать во всех регионах.
Релиз игры состоится уже 26 апреля эксклюзивно на PS5.
Сенсация блин. Так во всех эксклюзивах ps5 обложка двусторонняя и на американских версиях ps4 тоже так было.
И в чем секрет? У многих проектов давным давно двойные обложки идут
Один день так другой день по другому, интересная и простая задумка.