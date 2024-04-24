на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 617 оценок

У физической версии Stellar Blade будет реверсивная обложка

Solstice
Новости

Южнокорейская студия Shift Up поделилась коротким видео в социальных сетях, на котором была представлена физическая версия Stellar Blade для PlayStation 5. Авторы спрятали альтернативную версию обложки под оригинальным бокс-артом, назвав это своим «небольшим секретом». Несмотря на то, что в ролике демонстрируется корейская версия игры, реверсивная обложка будет присутствовать во всех регионах.

Релиз игры состоится уже 26 апреля эксклюзивно на PS5.

Источник  
-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Punisher1

Сенсация блин. Так во всех эксклюзивах ps5 обложка двусторонняя и на американских версиях ps4 тоже так было.

4
agula98

И в чем секрет? У многих проектов давным давно двойные обложки идут

1
SOLUS5678

Один день так другой день по другому, интересная и простая задумка.

1