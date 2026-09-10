Учись, Sony: Shift Up выпустят Stellar Blade на Switch 2 на картридже, потому что понимают важность физических носителей

Корейская студия Shift Up подтвердила, что версия Stellar Blade для Nintendo Switch 2 выйдет полностью на физическом картридже - без каких-либо загрузок. В официальном заявлении разработчики подчеркнули:

Мы понимаем важность физических носителей, поэтому мы позаботились о том, чтобы Stellar Blade на 100% была на картридже!

Параллельно стало известно и о специальном издании Stellar Blade Complete Edition - с коллекционным стилбуком.

Это заявление выглядит особенно остро на фоне политики Sony, которая в последние годы все чаще выпускает игры с большими объемами обязательных загрузок и собирается полностью отказаться от полноценных физических изданий. Многие геймеры уже отреагировали в духе "учись, Sony" и "наконец-то нормальный подход". Геймеры отмечают, что Shift Up не только переносит игру на новую платформу Nintendo, но и делает это "правильно" - с уважением к тем, кто до сих пор ценит красивые коробочные издания.