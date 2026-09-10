Учись, Sony: Shift Up выпустят Stellar Blade на Switch 2 на картридже, потому что понимают важность физических носителей

Корейская студия Shift Up подтвердила, что версия Stellar Blade для Nintendo Switch 2 выйдет полностью на физическом картридже - без каких-либо загрузок. В официальном заявлении разработчики подчеркнули:
Мы понимаем важность физических носителей, поэтому мы позаботились о том, чтобы Stellar Blade на 100% была на картридже!
Параллельно стало известно и о специальном издании Stellar Blade Complete Edition - с коллекционным стилбуком.
Это заявление выглядит особенно остро на фоне политики Sony, которая в последние годы все чаще выпускает игры с большими объемами обязательных загрузок и собирается полностью отказаться от полноценных физических изданий. Многие геймеры уже отреагировали в духе "учись, Sony" и "наконец-то нормальный подход". Геймеры отмечают, что Shift Up не только переносит игру на новую платформу Nintendo, но и делает это "правильно" - с уважением к тем, кто до сих пор ценит красивые коробочные издания.
писаки ПГ будут доить тему дисков как минимум до 2028-го
Не можешь привлечь внимание, напиши "про понимание важности физических носителей", те у кого нет денег и ретрограды боящиеся принять неизбежное ради своего маня мирка, будут биться за прошлое до зелёных соплей, они всё равно проиграют (что логично), но причастность к сопротивлению против "тупых хомяков" будет греть их энергетическую оболочку (душу). И, да, осознание бессмысленности такой борьбы (в данном контексте) обязательно придёт, но сколько же боли эти мазохисты получат перед тем, как пятый пункт принятия неизбежного будет выполнен.
Ну вот вроде и прикольная игра, а вот вроде и души в ней нету. Вроде и женщины красивые, а всё равно не идёт как то. Я пытался пару раз начать. То на старом пк, то вот на новом. Ща купи