В базе данных PlayStation нашли намёки на выпуск ещё нескольких DLC для Stellar Blade

Уже завтра, 20 ноября, динамичный экшен Stellar Blade получит масштабное обновление, включающее фоторежим и бесплатные костюмы. Одновременно с этим выйдет первое платное дополнение в виде кроссовера с культовым слэшером Nier и его персонажами. DLC и патч уже появились в базе данных PlayStation, где внимательные пользователи обнаружили намёки на то, что это дополнение будет далеко не последним.

Интересной находкой поделился пользователь под ником PlaystationSize, который специализируется на анализе базы данных PS Store. По его данным, обновление версии 01.009.001 для Stellar Blade занимает чуть больше 1 ГБ. На серверах платформы отсутствует отдельная загрузка для DLC с Nier , что указывает на то, что его контент уже интегрирован в актуальную версию игры. Это может означать, что хотя бы часть дополнения будет доступна без дополнительных платежей.

Самым любопытным открытием стал идентификатор DLC — STELLARBLADEDLC1. Цифра "1" в названии, как правило, намекает на то, что для игры планируется выпуск ещё нескольких дополнений аналогичного формата.

Ранее разработчики из студии Shift Up заявляли о своей готовности активно поддерживать Stellar Blade. Поэтому можно ожидать как новые DLC-кроссоверы, так и крупные расширения с более значимым контентом.