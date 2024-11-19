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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 153 оценки

В базе данных PlayStation нашли намёки на выпуск ещё нескольких DLC для Stellar Blade

Gutsz
Новости

Уже завтра, 20 ноября, динамичный экшен Stellar Blade получит масштабное обновление, включающее фоторежим и бесплатные костюмы. Одновременно с этим выйдет первое платное дополнение в виде кроссовера с культовым слэшером Nier и его персонажами. DLC и патч уже появились в базе данных PlayStation, где внимательные пользователи обнаружили намёки на то, что это дополнение будет далеко не последним.

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Интересной находкой поделился пользователь под ником PlaystationSize, который специализируется на анализе базы данных PS Store. По его данным, обновление версии 01.009.001 для Stellar Blade занимает чуть больше 1 ГБ. На серверах платформы отсутствует отдельная загрузка для DLC с Nier , что указывает на то, что его контент уже интегрирован в актуальную версию игры. Это может означать, что хотя бы часть дополнения будет доступна без дополнительных платежей.

Самым любопытным открытием стал идентификатор DLC — STELLARBLADEDLC1. Цифра "1" в названии, как правило, намекает на то, что для игры планируется выпуск ещё нескольких дополнений аналогичного формата.

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Ранее разработчики из студии Shift Up заявляли о своей готовности активно поддерживать Stellar Blade. Поэтому можно ожидать как новые DLC-кроссоверы, так и крупные расширения с более значимым контентом.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gelyr

Скины на Еву платные будут, челы будут калабить с разными брендами как с Nier и продавать шкурки по 10$

0
Twitch Stream Moments

Тут главное, что длс которые будут в 2к25 будут бесплатные, а на скины пох их уже на пк купить можно

-1
Twitch Stream Moments

Круто

-1
Heather123

Главное чтоб сюжетные

-1