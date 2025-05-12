В июне Stellar Blade получит новых боссов, два десятка горячих нарядов и доберется до ПК

Неделя начинается с весьма приятной утечки: компания Sony, по всей видимости, преждевременно опубликовала официальный трейлер, в котором раскрывается точная дата выхода Stellar Blade на ПК. Экшен с сексапильной главной героиней в центре событий доберётся до новой платформы уже 11 июня 2025 года.
Любопытно, что разработчики приготовили не только порт слэшера для новой платформы, но и еще успели существенно расширить оригинальный проект. Через бесплатное контентное Stellar Blade прибудет еще больше эротических нарядов и возможностей для проверки навыков с боссами.
В трейлере демонстрируются все ключевые особенности ПК-версии Stellar Blade:
- поддержка технологий масштабирования (в том числе DLSS, FSR и XeSS),
- полноценная работа на ультрашироких мониторах,
- разблокированный FPS,
- нативная поддержка контроллера DualSense.
Кроме того, ПК-релиз совпадёт с крупным обновлением игры, которое принесёт:
- новых боссов,
- 25 дополнительных костюмов для Евы,
- и новые косметические предметы для дронов.
Как стало известно из утечки, на ПК игра выйдет в двух изданиях: стандартом и Complete Edition За предзаказ обеих версий также предусмотрен эксклюзивный костюм для героини.
В состав Complete Edition войдёт весь основной контент, а также:
- два уникальных наряда: Planet Diving Suit (в белой и чёрно-жёлтой версиях),
- украшения (очки и серьги) для Евы,
- набор Fluffy Bear Pack для визуального оформления дрона,
- Twin Expansion Pack,
- и код на костюм из Nikke: Goddess of Victory.
Stellar Blade уже больше года доступна на PlayStation 5, но уже скором ПК-геймеры смогут лично оценить один из самых примечательных экшенов последних лет с очаровательной главной героиней.
Cамый горячий наряд-его отсутствие
Порнграунд пропускает такое, тут же альфа поколение от 8 лет сидит
мой племянник 10 лет уже походу наяривает на бигэсс, я в это время крапиву палкой бил и не знал что такое мошонка...🙂🙂
не согласен! голое тело конечно приятно лицезреть, но не долго.
Для погружения в атмосферу игры и геймплей лучше какой то развратный костюмчик, желательно в тематику игры, с возможностью удаления некоторых его частей. Как пример , допустим, костюм из юбки и топика, без трусиков , с чулками и так далее.
И ты был счастлив. А это главное.
да ну да в принце,я считаю что девушку красит то что на ней надето а голое тело персонажа современном наскучивает и лицезреть голую задницу всю игру такое себе удовольствие будет,вон как в игре Agony там везде есть есть голые девушки и после часа всего этого просто проходишь мимо,такие моды на раздевание девушек они интересны только первые часы игры а потом возвращаешь девушке нормальную одежду
Достаточно убрать в сторону нарочито сексуализированную героиню, и проект окажется обычным проходяком. Надергали клише отовсюду, при этом своего лица нет, только жопа и наряды, которые можно на нее надеть.
Играть только ради этого наскучит за пару дней, да, и можно найти схожее развлечени для руки куда как дешевле.
До Автоматы, клоном которой считают Stellar Blade, здесь как до луны, наратив/сюжет и характер героини прописаны ниже плинтуса, полуоткрытый мир и платформинг -- скучные, боевка со слешерной тактической составляющей и управление на любителя.
Похвалить можно за визуал и звук.
Если брать за основу корейские гача-игры или прочие донатные помойки с горячими девушками для привлечения внимания, то прогресс конечно есть, масштаб чувствуется, для первого раза неплохо. Но в сравнении с другими популярными блокбастерами на 6-7 баллов из 10 игра.
щас тебе сперматоксикозники с мозолями на руках, скажут как ты не прав
то есть вас так смущает глав героиня, что первое о чем вы думаете про игру, это про мозоли на руках?
Он не прав)) Отличная игра, мне как любителю соулсов, очень зашла, тут больше соулс-механик, чем слешера. Жопа да, как приятное дополнение. Ну а по факту, понятно, что есть люди, которым игра нравится, а есть, которым не нравится, как собственно любая другая игра.
И с Автоматой я бы её не сравнивал, совершенно разные жанры. У меня язык не поворачивается назвать Стеллар слешером.
Даже чтоб подрочить, можно найти персонажей и получше
скажи это фанатикам стеллар блейд
Любим и ждем
6 раз мне проходить нет смысла скип
А я бы прошел, чисто посмотреть, насколько улучшили графику, текстуры скал в пустыне на плойке уж очень били по глазам))
Лучше бы про Ники бы написал когда ожидать а не это когда на Пк выйдет как то Пох длс я проходить 100 % буду Платину взяла кой толк ее 7 раз проходить
С релизом на ПК. Там проходить нечего, 25 костюмов в шопе.
Учитывая что издатель сони, то хрен оформить предзаказ за шекели, потом будет псн и в день релиза купить игру можно будет только через ключ на плати ру?
Псн отсутствует уже писали разрабы
В Стиме уже кто то видит кнопку предзаказа?
нету ещё или завтра скажут или на след неделе, может там и дату официально скажут и системные требования.
На ПК самый кайф будет
Ребята ну 720p на вашем га8но плеер в 2025 камон. Ну РАДИ БОГА хотя бы ссылку на ютуб рядом вставляте. Ну просто пи3дец какой-то
720р слитый трейлер, на ютубе его нету так как сразу бан получить можно
Ему вздрачнуть на фулл хд нужно прямо сейчас!и пох кто там бан получит)
Наверно единственная реальная заслуга РС версии, это высококачественные ассеты модельки ГГни для HydraFXX
Скоро я стану самым быстрым одноруким бандитом на диком западе.