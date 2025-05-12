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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 380 оценок

В июне Stellar Blade получит новых боссов, два десятка горячих нарядов и доберется до ПК

Gutsz Gutsz

Неделя начинается с весьма приятной утечки: компания Sony, по всей видимости, преждевременно опубликовала официальный трейлер, в котором раскрывается точная дата выхода Stellar Blade на ПК. Экшен с сексапильной главной героиней в центре событий доберётся до новой платформы уже 11 июня 2025 года.

Любопытно, что разработчики приготовили не только порт слэшера для новой платформы, но и еще успели существенно расширить оригинальный проект. Через бесплатное контентное Stellar Blade прибудет еще больше эротических нарядов и возможностей для проверки навыков с боссами.

Экшен Stellar Blade с сексапильной главной героиней доберётся до ПК в следующем месяце, уверяет инсайдер

В трейлере демонстрируются все ключевые особенности ПК-версии Stellar Blade:

  • поддержка технологий масштабирования (в том числе DLSS, FSR и XeSS),
  • полноценная работа на ультрашироких мониторах,
  • разблокированный FPS,
  • нативная поддержка контроллера DualSense.

Кроме того, ПК-релиз совпадёт с крупным обновлением игры, которое принесёт:

  • новых боссов,
  • 25 дополнительных костюмов для Евы,
  • и новые косметические предметы для дронов.

Как стало известно из утечки, на ПК игра выйдет в двух изданиях: стандартом и Complete Edition За предзаказ обеих версий также предусмотрен эксклюзивный костюм для героини.

В состав Complete Edition войдёт весь основной контент, а также:

  • два уникальных наряда: Planet Diving Suit (в белой и чёрно-жёлтой версиях),
  • украшения (очки и серьги) для Евы,
  • набор Fluffy Bear Pack для визуального оформления дрона,
  • Twin Expansion Pack,
  • и код на костюм из Nikke: Goddess of Victory.

Stellar Blade уже больше года доступна на PlayStation 5, но уже скором ПК-геймеры смогут лично оценить один из самых примечательных экшенов последних лет с очаровательной главной героиней.

42
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Большая Флейта

Cамый горячий наряд-его отсутствие

24
Ваtоn

Порнграунд пропускает такое, тут же альфа поколение от 8 лет сидит
мой племянник 10 лет уже походу наяривает на бигэсс, я в это время крапиву палкой бил и не знал что такое мошонка...🙂🙂

3
ShannenDoherty

не согласен! голое тело конечно приятно лицезреть, но не долго.
Для погружения в атмосферу игры и геймплей лучше какой то развратный костюмчик, желательно в тематику игры, с возможностью удаления некоторых его частей. Как пример , допустим, костюм из юбки и топика, без трусиков , с чулками и так далее.

hpi Ваtоn

И ты был счастлив. А это главное.

Xbox Forever ShannenDoherty

да ну да в принце,я считаю что девушку красит то что на ней надето а голое тело персонажа современном наскучивает и лицезреть голую задницу всю игру такое себе удовольствие будет,вон как в игре Agony там везде есть есть голые девушки и после часа всего этого просто проходишь мимо,такие моды на раздевание девушек они интересны только первые часы игры а потом возвращаешь девушке нормальную одежду

maximus388

Достаточно убрать в сторону нарочито сексуализированную героиню, и проект окажется обычным проходяком. Надергали клише отовсюду, при этом своего лица нет, только жопа и наряды, которые можно на нее надеть.
Играть только ради этого наскучит за пару дней, да, и можно найти схожее развлечени для руки куда как дешевле.
До Автоматы, клоном которой считают Stellar Blade, здесь как до луны, наратив/сюжет и характер героини прописаны ниже плинтуса, полуоткрытый мир и платформинг -- скучные, боевка со слешерной тактической составляющей и управление на любителя.
Похвалить можно за визуал и звук.

Если брать за основу корейские гача-игры или прочие донатные помойки с горячими девушками для привлечения внимания, то прогресс конечно есть, масштаб чувствуется, для первого раза неплохо. Но в сравнении с другими популярными блокбастерами на 6-7 баллов из 10 игра.

17
Человек-Анекдот

щас тебе сперматоксикозники с мозолями на руках, скажут как ты не прав

9
Stalker608 Человек-Анекдот

то есть вас так смущает глав героиня, что первое о чем вы думаете про игру, это про мозоли на руках?

2
MadDarkGuard Человек-Анекдот

Он не прав)) Отличная игра, мне как любителю соулсов, очень зашла, тут больше соулс-механик, чем слешера. Жопа да, как приятное дополнение. Ну а по факту, понятно, что есть люди, которым игра нравится, а есть, которым не нравится, как собственно любая другая игра.

И с Автоматой я бы её не сравнивал, совершенно разные жанры. У меня язык не поворачивается назвать Стеллар слешером.

4
AndralStormborn Человек-Анекдот

Даже чтоб подрочить, можно найти персонажей и получше

1
Человек-Анекдот AndralStormborn

скажи это фанатикам стеллар блейд

Sheffskiy

Любим и ждем

10
Анна Кранцове

6 раз мне проходить нет смысла скип

8
MadDarkGuard

А я бы прошел, чисто посмотреть, насколько улучшили графику, текстуры скал в пустыне на плойке уж очень били по глазам))

Анна Кранцове

Лучше бы про Ники бы написал когда ожидать а не это когда на Пк выйдет как то Пох длс я проходить 100 % буду Платину взяла кой толк ее 7 раз проходить

5
Саня Шарапов

С релизом на ПК. Там проходить нечего, 25 костюмов в шопе.

Makar_AS8

Учитывая что издатель сони, то хрен оформить предзаказ за шекели, потом будет псн и в день релиза купить игру можно будет только через ключ на плати ру?

2
hpi

Псн отсутствует уже писали разрабы

PVV DIT

В Стиме уже кто то видит кнопку предзаказа?

1
Maksim_33rus

нету ещё или завтра скажут или на след неделе, может там и дату официально скажут и системные требования.

ConciseYu

На ПК самый кайф будет

Hidan20

Ребята ну 720p на вашем га8но плеер в 2025 камон. Ну РАДИ БОГА хотя бы ссылку на ютуб рядом вставляте. Ну просто пи3дец какой-то

Maksim_33rus

720р слитый трейлер, на ютубе его нету так как сразу бан получить можно

VIGITAL1 Maksim_33rus

Ему вздрачнуть на фулл хд нужно прямо сейчас!и пох кто там бан получит)

1
Yoshemitsu

Наверно единственная реальная заслуга РС версии, это высококачественные ассеты модельки ГГни для HydraFXX

SexualHarassmentPanda

Скоро я стану самым быстрым одноруким бандитом на диком западе.