В июне Stellar Blade получит новых боссов, два десятка горячих нарядов и доберется до ПК

Неделя начинается с весьма приятной утечки: компания Sony, по всей видимости, преждевременно опубликовала официальный трейлер, в котором раскрывается точная дата выхода Stellar Blade на ПК. Экшен с сексапильной главной героиней в центре событий доберётся до новой платформы уже 11 июня 2025 года.

Любопытно, что разработчики приготовили не только порт слэшера для новой платформы, но и еще успели существенно расширить оригинальный проект. Через бесплатное контентное Stellar Blade прибудет еще больше эротических нарядов и возможностей для проверки навыков с боссами.

В трейлере демонстрируются все ключевые особенности ПК-версии Stellar Blade:

поддержка технологий масштабирования (в том числе DLSS, FSR и XeSS),

полноценная работа на ультрашироких мониторах,

разблокированный FPS,

нативная поддержка контроллера DualSense.

Кроме того, ПК-релиз совпадёт с крупным обновлением игры, которое принесёт:

новых боссов,

25 дополнительных костюмов для Евы,

и новые косметические предметы для дронов.

Как стало известно из утечки, на ПК игра выйдет в двух изданиях: стандартом и Complete Edition За предзаказ обеих версий также предусмотрен эксклюзивный костюм для героини.

В состав Complete Edition войдёт весь основной контент, а также:

два уникальных наряда: Planet Diving Suit (в белой и чёрно-жёлтой версиях),

украшения (очки и серьги) для Евы,

набор Fluffy Bear Pack для визуального оформления дрона,

Twin Expansion Pack,

и код на костюм из Nikke: Goddess of Victory.

Stellar Blade уже больше года доступна на PlayStation 5, но уже скором ПК-геймеры смогут лично оценить один из самых примечательных экшенов последних лет с очаровательной главной героиней.