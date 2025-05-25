В марте модель Евы из Stellar Blade действительно тизерила новые костюмы - фанаты гадают, добавят ли в игру самый пошлый

В марте Юн Соль Хва — новая модель, чей облик был использован для создания главной героини Stellar Blade, — намекнула на возможное появление дополнительных костюмов в игре. В своих соцсетях она опубликовала изображения, где позирует в стилизованных нарядах, напоминающих дизайн из проекта Shift Up. Поклонники сразу предположили, что это может быть тизером будущего контента, и, как выяснилось после появления нового трейлера PC-версии, так оно и было.
Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры
Самый обсуждаемый вопрос, который сейчас волнует фанатов - хватит ли у студии смелости добавить в игру самый пошлый вариант? Весь костюм состоит из лент и обнажает слишком много, чтобы такое могли пропустить на консоли PS5, хотя Shift Up уже подтвердили, что никто не будет обижен - весь новый контент для PC-версии также появятся и на консоли.
Релиз PC-версии Stellar Blade и новых костюмов состоится 11 июня.
Добавят конечно если не разрабы то модами.
Любая модификация по большей частью уже берётся из самой игры, либо импортируется из другой; схожей. Причем учитывая, что скелет модели весьма сложен, мало, кто сможет правильно подогнать веса; так что пусть лучше это будут разработчики.
Когда игра выйдет на ПК, эта модель уже не будет нужна. Её заменят на нормальную - голую женщину.
в первые же дни обязательно =)
Меня пригрели по полной короче, я взял полное издание за 5200 руб))
Меня пригрели по полной короче, я снял проститутку за 5200 руб))
Постоянную - выгоднее!) Ну, в смысле, постоянную девушке) И не сильно больше финансовых вливаний, и приятнее)