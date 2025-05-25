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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 449 оценок

В марте модель Евы из Stellar Blade действительно тизерила новые костюмы - фанаты гадают, добавят ли в игру самый пошлый

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В марте Юн Соль Хва — новая модель, чей облик был использован для создания главной героини Stellar Blade, — намекнула на возможное появление дополнительных костюмов в игре. В своих соцсетях она опубликовала изображения, где позирует в стилизованных нарядах, напоминающих дизайн из проекта Shift Up. Поклонники сразу предположили, что это может быть тизером будущего контента, и, как выяснилось после появления нового трейлера PC-версии, так оно и было.

Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры

Самый обсуждаемый вопрос, который сейчас волнует фанатов - хватит ли у студии смелости добавить в игру самый пошлый вариант? Весь костюм состоит из лент и обнажает слишком много, чтобы такое могли пропустить на консоли PS5, хотя Shift Up уже подтвердили, что никто не будет обижен - весь новый контент для PC-версии также появятся и на консоли.

Релиз PC-версии Stellar Blade и новых костюмов состоится 11 июня.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
saa0891
фанаты гадают, добавят ли в игру самый пошлый

Добавят конечно если не разрабы то модами.

8
Беркут Слеер

Любая модификация по большей частью уже берётся из самой игры, либо импортируется из другой; схожей. Причем учитывая, что скелет модели весьма сложен, мало, кто сможет правильно подогнать веса; так что пусть лучше это будут разработчики.

1
Real Slim Shady

Когда игра выйдет на ПК, эта модель уже не будет нужна. Её заменят на нормальную - голую женщину.

4
Комментарий удален
DarkTenshi666

в первые же дни обязательно =)

Jarvis666

Меня пригрели по полной короче, я взял полное издание за 5200 руб))

1
agula98

Меня пригрели по полной короче, я снял проститутку за 5200 руб))

2
Nik Fray agula98

Постоянную - выгоднее!) Ну, в смысле, постоянную девушке) И не сильно больше финансовых вливаний, и приятнее)

1