В марте модель Евы из Stellar Blade действительно тизерила новые костюмы - фанаты гадают, добавят ли в игру самый пошлый

В марте Юн Соль Хва — новая модель, чей облик был использован для создания главной героини Stellar Blade, — намекнула на возможное появление дополнительных костюмов в игре. В своих соцсетях она опубликовала изображения, где позирует в стилизованных нарядах, напоминающих дизайн из проекта Shift Up. Поклонники сразу предположили, что это может быть тизером будущего контента, и, как выяснилось после появления нового трейлера PC-версии, так оно и было.

Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры

Самый обсуждаемый вопрос, который сейчас волнует фанатов - хватит ли у студии смелости добавить в игру самый пошлый вариант? Весь костюм состоит из лент и обнажает слишком много, чтобы такое могли пропустить на консоли PS5, хотя Shift Up уже подтвердили, что никто не будет обижен - весь новый контент для PC-версии также появятся и на консоли.

Релиз PC-версии Stellar Blade и новых костюмов состоится 11 июня.