В новом обновлении для Stellar Blade исправлены проблемы с FSR и DLSS Frame Generation

Shift Up выпустила обновление 1.013.001 (патч 1.3.1) для Stellar Blade на PlayStation 5, PC и PlayStation 5 Pro. Обновление не содержит нового сюжетного контента или косметических предметов, а направлено на доработку существующих функций и исправление существующих технических проблем.

Согласно официальному патч-ноуту, в обновлении исправлены проблемы в работе технологий FSR и DLSS Frame Generation. Кроме того, разработчики опубликовали инструкции по активации функции в Windows 10 и устранили проблемы с активацией FSR 3 на различных устройствах UMPC.

ПК-версия Stellar Blade, релиз которой состоялся 11 июня, сразу же стала лучшим дебютом среди одиночних игр Sony в Steam, разойдясь более чем в 1 млн копий за 3 дня. В общей сложности было продано более 3 млн копий, а максимальное количество игроков в Steam достигло 192 тыс. человек.

Не смотря на то, что в августе этот показатель упал до 14 тысяч в день, студия Shift Up исправно выпускает обновления, что свидетельствует о ее стремлении поддерживать игру в хорошем состоянии. Из особенностей PC-версии можно отметить Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3, разблокированную частоту кадров, поддержку сверхшироких разрешений, улучшенные текстуры и DualSense.

Возможно, патч 1.3.1 и не сможет вернуть в игру тех, кто уже успел ее пройти, но он создает «чистую» базу для новичков, а с учетом разработки Stellar Blade 2 становится более чем очевидно, что Shift Up и дальше будет улучшать свою игру.