В новом обновлении разработчики Stellar Blade намекнули на продолжение истории Ворон

В последнем обновлении экшена Stellar Blade от студии Shift Up игроки обнаружили секретную комнату разработчиков, полную увлекательных пасхалок. Среди них особое внимание привлекла фигурка Ворон - одного из боссов игры, которая стала очень популярна среди фанатов. В подписи к фигурке разработчики признали, что заметили огромную популярность Ворон, и намекнули на продолжение ее сюжетной линии.

Надпись гласит:

Вам всем нравится Ворон?

Изначально мы задумали Ворон как персонажа, поглощенного ненавистью. Но мы подумали, что будет интереснее наделить ее уникальной целью.

Надеемся, вы будете продолжать следить за историей нашей нарушительницы спокойствия!

Новое обновление с бесплатным квестом и пасхалкой вышло вчера для владельцев PS5. Для владельцев PC-версии обновление станет доступно 30 сентября. Разработчики пояснили задержку тем, что владельцы консоли не получили за покупку полной версии игры код для Nikke: Goddess of Victory, поэтому в качестве компенсации они смогут пройти новый квест на неделю раньше.