Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 063 оценки

В официальном Discord-сообществе Stellar Blade провели конкурс лучших скриншотов

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальное Discord-сообщество экшена Stellar Blade провело фотоконкурс, приуроченный к завершению летнего сезона. Участникам предлагалось продемонстрировать своё мастерство виртуальной фотографии, захватив самую суть лета в игре. Чтобы принять участие, игрокам было необходимо использовать встроенный в Stellar Blade фоторежим для создания идеального снимка.

В конкурсе были строгие правила: запрещено использование программ для редактирования и модов. Победитель получил в награду эксклюзивную роль на сервере - "Личный фотограф Евы", и специальный значок чемпиона под аватаром. Следующие скриншоты оказались самыми лучшими:

3 место (набрали равное количество голосов):

2 место:

Победитель - 1 место:

21
13
Комментарии:  13
Giggity

Посмотреть бы все , потому что 1-3 места максимально так себе

6
olezhek tsr

Да и вторая как среднестатистическое фото любой девушки вк в 2010 году на автарке. Последняя шикарная, да и там зачем то этот всратый блюр по бокам. Эффектов накидают и не разглядишь ничего. Всю красоту замазывают.

2
DezkQ

Когда конкурс самых встарых текстур ? )

5
Giggity

Все ресурсы ушли на жoпу ГГ

1
DezkQ Giggity

Там тож не все так хорошо )

4
FRentertainment2

Все ресурсы системы идут на прорисовку задницы))).

1
princefuture

ожидал увидеть что-нибудь такое

5
FRentertainment2

Хоспаде. Да таких скриншотов любой васян может наделать

3
Nereteresis

Руки модеров устали...

3
J a r v i s
Участникам предлагалось продемонстрировать своё мастерство виртуальной фотографии, захватив самую суть лета в игре.

И где сама суть лета на скриншоте, которому дали 1-е место? Типа бурная растительность? Но скрин всё равно не передаёт летнюю атмосферу.

Phoenix87

Фап-тред стартует ИТТ

LethalApple

Только на днях дорвался до этой игры наконец и хочу официально заявить: все кто утверждал что без Евы игрушка "средняк" -- ....Ну вы мля клоуны... Просто слов нет. Игра офигенна. В ней есть всё и всё это на прекрасном уровне. Ева это конечно вишенка на торте, от нее сложно взгляд оторвать, но игра просто отличная даже сама по себе.

А скрины эти так себе, я ожидал получше.