В официальном Discord-сообществе Stellar Blade провели конкурс лучших скриншотов

Официальное Discord-сообщество экшена Stellar Blade провело фотоконкурс, приуроченный к завершению летнего сезона. Участникам предлагалось продемонстрировать своё мастерство виртуальной фотографии, захватив самую суть лета в игре. Чтобы принять участие, игрокам было необходимо использовать встроенный в Stellar Blade фоторежим для создания идеального снимка.
В конкурсе были строгие правила: запрещено использование программ для редактирования и модов. Победитель получил в награду эксклюзивную роль на сервере - "Личный фотограф Евы", и специальный значок чемпиона под аватаром. Следующие скриншоты оказались самыми лучшими:
3 место (набрали равное количество голосов):
2 место:
Победитель - 1 место:
Посмотреть бы все , потому что 1-3 места максимально так себе
Да и вторая как среднестатистическое фото любой девушки вк в 2010 году на автарке. Последняя шикарная, да и там зачем то этот всратый блюр по бокам. Эффектов накидают и не разглядишь ничего. Всю красоту замазывают.
Когда конкурс самых встарых текстур ? )
Все ресурсы ушли на жoпу ГГ
Там тож не все так хорошо )
Все ресурсы системы идут на прорисовку задницы))).
ожидал увидеть что-нибудь такое
Хоспаде. Да таких скриншотов любой васян может наделать
Руки модеров устали...
И где сама суть лета на скриншоте, которому дали 1-е место? Типа бурная растительность? Но скрин всё равно не передаёт летнюю атмосферу.
Фап-тред стартует ИТТ
Только на днях дорвался до этой игры наконец и хочу официально заявить: все кто утверждал что без Евы игрушка "средняк" -- ....Ну вы мля клоуны... Просто слов нет. Игра офигенна. В ней есть всё и всё это на прекрасном уровне. Ева это конечно вишенка на торте, от нее сложно взгляд оторвать, но игра просто отличная даже сама по себе.
А скрины эти так себе, я ожидал получше.