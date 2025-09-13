В официальном Discord-сообществе Stellar Blade провели конкурс лучших скриншотов

Официальное Discord-сообщество экшена Stellar Blade провело фотоконкурс, приуроченный к завершению летнего сезона. Участникам предлагалось продемонстрировать своё мастерство виртуальной фотографии, захватив самую суть лета в игре. Чтобы принять участие, игрокам было необходимо использовать встроенный в Stellar Blade фоторежим для создания идеального снимка.

В конкурсе были строгие правила: запрещено использование программ для редактирования и модов. Победитель получил в награду эксклюзивную роль на сервере - "Личный фотограф Евы", и специальный значок чемпиона под аватаром. Следующие скриншоты оказались самыми лучшими:



3 место (набрали равное количество голосов):

2 место:

Победитель - 1 место: