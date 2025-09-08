В официальном Discord-сообществе Stellar Blade выбрали лучших боссов игры

В официальном Discord-сообществе Stellar Blade завершилось масштабное голосование среди фанатов, целью которого стало определение лучших боссов игры. В мероприятии приняли участие множество игроков, чьи голоса помогли сформировать окончательный список.



Лидером с подавляющим преимуществом стала Ворон, которая единогласно заняла вершину рейтинга. Её популярность среди сообщества оказалась вне конкуренции, что подчеркивает её статус бесспорного фаворита. Однако не все боссы получили столь единодушную поддержку. Среди наиболее противоречивых фигур оказались Провидение, Прайм-биотив, Скарлет, Каракури и Гигас. Эти противники вызвали оживленные дискуссии, став настоящим примером поговорки "на вкус и цвет товарищей нет", так как мнения игроков о них разделились.

Худшими боссами в игре были выбраны Водоворот из Левуаров и Осквернитель.