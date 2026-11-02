В Stellar Blade добавили контент по мотивам Goddess of Victory: Nikke

Shift Up представила для экшен-RPG Stellar Blade контент по мотивам мобильного шутера Goddess of Victory: Nikke: тематические костюмы, тир и другие элементы.
Набор расширяет миссию по возвращению Земли человечеству и добавляет в игру косметические предметы, вдохновлённые Nikke.
Stellar Blade уже доступна на PlayStation 5 и ПК, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже.
топ. будет повод вернуться поиграть.
Автор, спишь?
может стоило хотябы написать что это для свича? А то я в стиме ищу обнову
Это же давно в пк версии