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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 298 оценок

В Stellar Blade добавили контент по мотивам Goddess of Victory: Nikke

GameTrailers GameTrailers

Shift Up представила для экшен-RPG Stellar Blade контент по мотивам мобильного шутера Goddess of Victory: Nikke: тематические костюмы, тир и другие элементы.

Набор расширяет миссию по возвращению Земли человечеству и добавляет в игру косметические предметы, вдохновлённые Nikke.

Stellar Blade уже доступна на PlayStation 5 и ПК, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже.

Трейлеры 40
29
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Фентеплюхер

топ. будет повод вернуться поиграть.

8
Ramonruns
6
Stalker608

Автор, спишь?

5
IbruhmanI

может стоило хотябы написать что это для свича? А то я в стиме ищу обнову

3
LordAscarot

Это же давно в пк версии

3
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