В Stellar Blade добавят бесплатные костюмы по мотивам Bayonetta

Студия SHIFT UP объявила о коллаборации Stellar Blade с серией Bayonetta. В рамках совместного проекта главная героиня Ева получит четыре новых костюма, вдохновлённых персонажами и образами знаменитого экшена от PlatinumGames.

В набор войдут наряды Bayonetta, Jeanne и Nun, а также Black Tresses — оригинальный дизайн, созданный директором Stellar Blade Ким Хён Тэ. Новые образы позволят изменить внешний вид Евы во время путешествия по постапокалиптической Земле. Дополнительные сюжетные задания или новые боевые механики в рамках коллаборации не заявлены.

Бесплатное обновление выйдет 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, PC и Nintendo Switch 2. Таким образом, костюмы появятся не только на платформах, указанных в первоначальном сообщении.