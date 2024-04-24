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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 617 оценок

В Stellar Blade нашли расистское оскорбление - его сразу убрали

Solstice
Новости

По словам представителей Sony, спорное высказывание добавили в экшен непреднамеренно.

В мире Stellar Blade можно найти несколько граффити со словом «HARD». В одной из локаций эта надпись расположена на стене рядом с неоновой вывеской «R shop». Если соединить их и опустить одно слово, то получится «HARD R» — на сленге эта фраза обозначает то же самое, что и «Nigger», а используется она для оскорбления темнокожих.

Дословно «HARD R» можно перевести как «твердая R». Сочетание возникло из особенностей произношения. Обращаясь друг к другу, темнокожие часто говорят «Nigga», а вот представители других рас — «Nigger», то есть буквально с твердой буквой «R» на конце.

По словам представителей Sony, оскорбительная отсылка появилась в Stellar Blade непреднамеренно — никто из разработчиков не пытался задеть чьи-то чувства. Расистское высказывание быстро убрали — журналисты сообщают, что с патчем граффити заменили на новое.

Было/Стало

Напоминаем вам, что релиз игры состоится уже через пару дней - 26 апреля эксклюзивно для PS5.

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-7
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
SOLUS5678

Маразм крепчает, будешь ходить в белой куртке с капюшоном скажут куклусклан.

10
Oscilograf
Если соединить их и опустить одно слово, то получится «HARD R» — на сленге эта фраза обозначает то же самое, что и «Nigger», а используется она для оскорбления темнокожих.

Отлично, из этой новости я узнал, как еще можно оскорбить обезьян в англоязычных чатах.

9
Demon-Lord

Обезьян? С шовинизмом, смотрю, все окей, марку держишь!

-5
Real Slim Shady

Негры конечно ещё не стали людьми, раз на это ущимляются.

7
antonborisov198

Чёт какое-то натягивание совы на глобус.

5
UnrealisticGeoffrey

Ну да, я бы ещё слово Нидерланды и бургер рядом не ставил, а то как бы что не вышло.

5
Димка2010

ахах! я вначале не понял, а потом как понял...

0
Air72ru

Это конечно прозвучит грубо, но почему темнокожие во всём видят оскорбления? Даже там где его в принципе нет... Хм, загадка. Они не могут просто жить как нормальные люди?

5
Raphtallia

Так вы думаете оскорбились обычные темнокожие? Мне думается что из этого раздули панику журналюги и завсегдатаи твича и пр. движений отмены всего и вся. Обычным то людям до этого дела нет.

2
Air72ru Raphtallia

Они уже их на столько боятся обидеть, что даже не важно кто обидится, лишь бы не было причин обижаться.

0
mongol312

как до сих пор еще ООН не запретила страну Нигер за расистское название, непонятно...

5
Air72ru

+1
Одной буквы "г" не хватает. Но ведь посыл то есть. хахах))

0
Raphtallia Air72ru

Можно заменить Н на Г и тогда будет Гигер. никто не обидится и посыла уже и нет как-бы =)

0
Air72ru Raphtallia

Ага, вот только жёсткое произношение этих обоих букв "Г" не навязчиво указывает на твёрдую "р". А это уже посыл =)

0
Raphtallia

Как муха найдет в мире сладостей кал, так и эти обиженки находят на что на сей раз обидеться и чем оскорбиться. Потакать дуракам - плохая идея.

4
ugf16349

Мда... у них яйц нет.

2
Лобо

Думаю скорее потребовал сони убрать.

2
GraF68ru

ну вот, взяли и всем порванцам за все святое про сиськи и исконно белое всю малину обосрали, придется предзаказы отменять.

2
nemsis94

Скоро дойдет да такого, то что если ты не обращаешься к ним как господам, то это будет сразу оскорблением.

2
Skessa

Ох уж эти корейцы, только и думают, как оскорбить бедных ущемленных с "R" на конце. Не лень же было кому-то додумывать и раздувать такую чушь. Hard Rock еще не запретили? Но как бы за замену граффити на "Crime" тоже не пришлось извиняться. Между "Hard R" и "Crime" слишком тесная связь )

1
shhelkun

Мда , пишите тогда ...уй , и всё нормально будет

0
wolf9111

они и в Африке негры бря угольки =)))

-2