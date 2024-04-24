В Stellar Blade нашли расистское оскорбление - его сразу убрали

По словам представителей Sony, спорное высказывание добавили в экшен непреднамеренно.
В мире Stellar Blade можно найти несколько граффити со словом «HARD». В одной из локаций эта надпись расположена на стене рядом с неоновой вывеской «R shop». Если соединить их и опустить одно слово, то получится «HARD R» — на сленге эта фраза обозначает то же самое, что и «Nigger», а используется она для оскорбления темнокожих.
Дословно «HARD R» можно перевести как «твердая R». Сочетание возникло из особенностей произношения. Обращаясь друг к другу, темнокожие часто говорят «Nigga», а вот представители других рас — «Nigger», то есть буквально с твердой буквой «R» на конце.
По словам представителей Sony, оскорбительная отсылка появилась в Stellar Blade непреднамеренно — никто из разработчиков не пытался задеть чьи-то чувства. Расистское высказывание быстро убрали — журналисты сообщают, что с патчем граффити заменили на новое.
Было/Стало
Напоминаем вам, что релиз игры состоится уже через пару дней - 26 апреля эксклюзивно для PS5.
Маразм крепчает, будешь ходить в белой куртке с капюшоном скажут куклусклан.
Отлично, из этой новости я узнал, как еще можно оскорбить обезьян в англоязычных чатах.
Обезьян? С шовинизмом, смотрю, все окей, марку держишь!
Негры конечно ещё не стали людьми, раз на это ущимляются.
Чёт какое-то натягивание совы на глобус.
Ну да, я бы ещё слово Нидерланды и бургер рядом не ставил, а то как бы что не вышло.
ахах! я вначале не понял, а потом как понял...
Это конечно прозвучит грубо, но почему темнокожие во всём видят оскорбления? Даже там где его в принципе нет... Хм, загадка. Они не могут просто жить как нормальные люди?
Так вы думаете оскорбились обычные темнокожие? Мне думается что из этого раздули панику журналюги и завсегдатаи твича и пр. движений отмены всего и вся. Обычным то людям до этого дела нет.
Они уже их на столько боятся обидеть, что даже не важно кто обидится, лишь бы не было причин обижаться.
как до сих пор еще ООН не запретила страну Нигер за расистское название, непонятно...
+1
Одной буквы "г" не хватает. Но ведь посыл то есть. хахах))
Можно заменить Н на Г и тогда будет Гигер. никто не обидится и посыла уже и нет как-бы =)
Ага, вот только жёсткое произношение этих обоих букв "Г" не навязчиво указывает на твёрдую "р". А это уже посыл =)
Как муха найдет в мире сладостей кал, так и эти обиженки находят на что на сей раз обидеться и чем оскорбиться. Потакать дуракам - плохая идея.
Мда... у них яйц нет.
Думаю скорее потребовал сони убрать.
ну вот, взяли и всем порванцам за все святое про сиськи и исконно белое всю малину обосрали, придется предзаказы отменять.
Скоро дойдет да такого, то что если ты не обращаешься к ним как господам, то это будет сразу оскорблением.
Ох уж эти корейцы, только и думают, как оскорбить бедных ущемленных с "R" на конце. Не лень же было кому-то додумывать и раздувать такую чушь. Hard Rock еще не запретили? Но как бы за замену граффити на "Crime" тоже не пришлось извиняться. Между "Hard R" и "Crime" слишком тесная связь )
Мда , пишите тогда ...уй , и всё нормально будет
они и в Африке негры бря угольки =)))