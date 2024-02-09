В Stellar Blade не будет никаких микротранзакций

Хён Тхэ Ким, директор грядущей экшен-РПГ Stellar Blade, рассказал, что в игре не будет никаких микротранзакций. Причиной таких сомнений мог стать тот факт, что в игре предлагается множество косметических предметов для кастомизации персонажей - контент, который часто доступен за дополнительную плату.
В разговоре с Push Square господин Ким рассказал о том, что именно нам стоит ожидать от такого косметического контента для Stellar Blade, а затем закончил свое высказывание фразой: "Но главное, что все это можно получить в игре без дополнительных затрат".
Ранее уже сообщалось, что в Stellar Blade можно будет найти или создать различные костюмы, но теперь у нас есть четкое подтверждение того, что ни один из них не потребует дополнительных затрат сверх базовой цены за игру.
Что касается контента, то в Stellar Blade будет около 30 нарядов, некоторые из которых будут предназначены не только для главной героини, но и для других персонажей. А еще будут различные прически и разнообразные аксессуары, включая сережки и очки. Одним словом, у каждого будет много возможностей для создания образа своей героини.
Также разработчики заявили, что они специально позаботились о том, чтобы у Евы был шикарный вид со спины, поскольку, по сути, именно его игроки будут лицезреть на протяжении более чем десяти часов.
Да хоть и были бы всё равно купил бы.
"Наш хлеб не содержит радиации"
ХЛЕБ И НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ РАДИАЦИИ!!
Тоже самое с играми, почему стало достижением не пихать всякий мусор в игры. Если разрабы это не сделали, они святые, а кто сделал, ну ок это норма. Бесит капец
вот это я понимаю прорыв, нехт ген
Ничего удивительного, в сониевских экзах микротранзакций нет
GT7?
А в недавней новости писали, что разработчики- корейцы. Сами себе противоречите.
Игра года?
Чего ещё не будет в одиночной сюжетной игре? Рейтинговых игр? Кланов? Чата?
Вот это удивительно
В этой игре главное попа и грудь))))
Таким как ты игры и не нужны. Иди свои инстинкты на другиx сайтax тешь, а не в играх.