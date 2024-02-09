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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 307 оценок

В Stellar Blade не будет никаких микротранзакций

Gruz_
Новости

Хён Тхэ Ким, директор грядущей экшен-РПГ Stellar Blade, рассказал, что в игре не будет никаких микротранзакций. Причиной таких сомнений мог стать тот факт, что в игре предлагается множество косметических предметов для кастомизации персонажей - контент, который часто доступен за дополнительную плату.

В разговоре с Push Square господин Ким рассказал о том, что именно нам стоит ожидать от такого косметического контента для Stellar Blade, а затем закончил свое высказывание фразой: "Но главное, что все это можно получить в игре без дополнительных затрат".

Ранее уже сообщалось, что в Stellar Blade можно будет найти или создать различные костюмы, но теперь у нас есть четкое подтверждение того, что ни один из них не потребует дополнительных затрат сверх базовой цены за игру.

Что касается контента, то в Stellar Blade будет около 30 нарядов, некоторые из которых будут предназначены не только для главной героини, но и для других персонажей. А еще будут различные прически и разнообразные аксессуары, включая сережки и очки. Одним словом, у каждого будет много возможностей для создания образа своей героини.

Также разработчики заявили, что они специально позаботились о том, чтобы у Евы был шикарный вид со спины, поскольку, по сути, именно его игроки будут лицезреть на протяжении более чем десяти часов.

37
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
SOLUS5678

Да хоть и были бы всё равно купил бы.

1
Darkaind

"Наш хлеб не содержит радиации"

ХЛЕБ И НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ РАДИАЦИИ!!

Тоже самое с играми, почему стало достижением не пихать всякий мусор в игры. Если разрабы это не сделали, они святые, а кто сделал, ну ок это норма. Бесит капец

0
Tokito77

вот это я понимаю прорыв, нехт ген

-1
SewAwOw

Ничего удивительного, в сониевских экзах микротранзакций нет

-1
rewgerg43252

GT7?

1
rewgerg43252

А в недавней новости писали, что разработчики- корейцы. Сами себе противоречите.

-1
Ольга Бузова

Игра года?

-3
Floww

Чего ещё не будет в одиночной сюжетной игре? Рейтинговых игр? Кланов? Чата?

Вот это удивительно

-8
PlacidFrazer

В этой игре главное попа и грудь))))

6
ratte88 PlacidFrazer

Таким как ты игры и не нужны. Иди свои инстинкты на другиx сайтax тешь, а не в играх.

-1