Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юнь

Корейские разработчики Shift Up опубликовали видео с цифровым сканированием корейской модели Син Джэ-юнь, которая стала прототипом для Евы, главной героини грядущей приключенческой игры Stellar Blade. Похоже, Shift Up решили пойти по стопам Capcom, которые используют для своих игр цифровые образы реально существующих моделей. Данная практика получила множество положительных отзывов у фанатов видеоигр.
Stellar Blade еще с первых трейлеров часто подвергалась критике со стороны западного SJW-сообщества, которые считали героиню слишком красивой, сексуализированной и нереалистичной, однако данный факт должен охладить их пыл. Точная дата выхода Stellar Blade до сих пор неизвестна, заявлено лишь, что игра выйдет в 2024 году на PlayStation 5, а позже, возможно, появится и на PC.
Красотка!!!
Когда наконец-то спермотоксикозники откроют для себя онанизм, уже стыдно ваши инцельные высеры читать
Чувак просто написал, что у неё красивая внешность, но ты в свою очередь начал плеваться желчью! Или если ты мужик, то тебе нельзя смотреть и писать о привлекательных девушках? Как уже задолбали эти ЛГБТ недовольные!
Так по факту же красивая девушка. Чего вы возмущаетесь?
а он по ходу из "этих"
Пикачу встал)
Ну может эта игра даст подвиж сони, что красивые девушки в играх уместны)
Сами то сони и так это знают, а вот их американских кураторов со всякими Дракманами воротит от вида красивых женских персонажей.
Вся надежда на азиатов ,больше никто не принесет красоты в этот мир
Так для SJW и мясной оригинал зло - слишком красивая, создающая своим существованием угрозу для их идеологии.
спасибо за такое видео перед сном !!!
что сказать, молодцы корейцы.
Очень даже.
корейцы могут, умеют, практикуют. Как и японцы. Не то что западники, совсем поехали на своей сжв повестке и прочей шляпе. Ждём дату релиза на пс5 и пк!
по-моему, можно вставить имя почти любой корейской модели и будет примерно такое же сходство)
POHUI ABSOLUTELY
ну всё, что ниже пояса, это явно не скан корейской модели
Так и верх не сказать,что прям тоже её. Взяты совсем уж общие черты лица
Милая
Хорошая модель, красивая не доска.
Милаха )
Сколько бы раз поимели эту телку? Из 40.
южно-корейской уточню. это важно
Сони издает игру так что не волнуйтесь. Эти 3, 14 дары калифорнийские ее зацензурят что бы выглядела "реалестичнее "
Модель(шмонь)
Фу оригинал отстой