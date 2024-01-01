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Stellar Blade 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
7.2 217 оценок

Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юнь

2BLaraSex
Новости

Корейские разработчики Shift Up опубликовали видео с цифровым сканированием корейской модели Син Джэ-юнь, которая стала прототипом для Евы, главной героини грядущей приключенческой игры Stellar Blade. Похоже, Shift Up решили пойти по стопам Capcom, которые используют для своих игр цифровые образы реально существующих моделей. Данная практика получила множество положительных отзывов у фанатов видеоигр.

Stellar Blade еще с первых трейлеров часто подвергалась критике со стороны западного SJW-сообщества, которые считали героиню слишком красивой, сексуализированной и нереалистичной, однако данный факт должен охладить их пыл. Точная дата выхода Stellar Blade до сих пор неизвестна, заявлено лишь, что игра выйдет в 2024 году на PlayStation 5, а позже, возможно, появится и на PC.

69
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
SOLUS5678

Красотка!!!

26
Гена Транквилизатор

Когда наконец-то спермотоксикозники откроют для себя онанизм, уже стыдно ваши инцельные высеры читать

-83
Omnia Smirnow Гена Транквилизатор

Чувак просто написал, что у неё красивая внешность, но ты в свою очередь начал плеваться желчью! Или если ты мужик, то тебе нельзя смотреть и писать о привлекательных девушках? Как уже задолбали эти ЛГБТ недовольные!

35
DmitriyKats Гена Транквилизатор

Так по факту же красивая девушка. Чего вы возмущаетесь?

17
SubaruBrzDream Гена Транквилизатор
8
SubaruBrzDream DmitriyKats

а он по ходу из "этих"

6
Нейтан Дрейк
12
Omnia Smirnow

Пикачу встал)

1
Ден Калашников

Ну может эта игра даст подвиж сони, что красивые девушки в играх уместны)

8
Blue Rose

Сами то сони и так это знают, а вот их американских кураторов со всякими Дракманами воротит от вида красивых женских персонажей.

4
Ольга Бузова

Вся надежда на азиатов ,больше никто не принесет красоты в этот мир

5
Лорд Малак

Так для SJW и мясной оригинал зло - слишком красивая, создающая своим существованием угрозу для их идеологии.

4
Lorenzo Lamas

спасибо за такое видео перед сном !!!

2
tyurms

что сказать, молодцы корейцы.

2
Кей Овальд

Очень даже.

1
Baka Mitai

корейцы могут, умеют, практикуют. Как и японцы. Не то что западники, совсем поехали на своей сжв повестке и прочей шляпе. Ждём дату релиза на пс5 и пк!

1
aptem4ka

по-моему, можно вставить имя почти любой корейской модели и будет примерно такое же сходство)

1
PerfidiousBeast

POHUI ABSOLUTELY

1
Snake Snaake Snaaaaaake

ну всё, что ниже пояса, это явно не скан корейской модели

0
Джейкоб Этезов

Так и верх не сказать,что прям тоже её. Взяты совсем уж общие черты лица

1
U1traMagnum

Милая

0
6363

Хорошая модель, красивая не доска.

0
24OLEG24

Милаха )

0
Real Slim Shady

Сколько бы раз поимели эту телку? Из 40.

0
marsh resident

южно-корейской уточню. это важно

-2
Безумная Макс

Сони издает игру так что не волнуйтесь. Эти 3, 14 дары калифорнийские ее зацензурят что бы выглядела "реалестичнее "

-4
Гена Транквилизатор

Модель(шмонь)

-18
James16rus

Фу оригинал отстой

-20