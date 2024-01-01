Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юнь

Корейские разработчики Shift Up опубликовали видео с цифровым сканированием корейской модели Син Джэ-юнь, которая стала прототипом для Евы, главной героини грядущей приключенческой игры Stellar Blade. Похоже, Shift Up решили пойти по стопам Capcom, которые используют для своих игр цифровые образы реально существующих моделей. Данная практика получила множество положительных отзывов у фанатов видеоигр.

Stellar Blade еще с первых трейлеров часто подвергалась критике со стороны западного SJW-сообщества, которые считали героиню слишком красивой, сексуализированной и нереалистичной, однако данный факт должен охладить их пыл. Точная дата выхода Stellar Blade до сих пор неизвестна, заявлено лишь, что игра выйдет в 2024 году на PlayStation 5, а позже, возможно, появится и на PC.