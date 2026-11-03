"Вот настолько круто": японский журналист оценил кроссовер Stellar Blade с Bayonetta и сделал 500 скриншотов Евы

Уже скоро на Nintendo Switch 2 состоится релиз Stellar Blade: Complete Edition, а вместе с ней игра на всех платформах получит бесплатное обновление с долгожданным кроссовером со вселенной Bayonetta. Японские журналисты уже успели оценить нововведения для экшена. Судя по всему, больше всего им понравилась маниакальной проработки новых нарядов для главной героини.

Автор японского игрового издания Denfaminico Gamer признался, что во время тестирования провел в фоторежиме куда больше времени, чем в самих сражениях. Разглядывая детали новых обликов Евы со всех возможных ракурсов, журналист незаметно для себя сделал около 500 скриншотов, отметив, что внимание разработчиков из студии SHIFT UP к физике ткани и мелким элементам граничит с одержимостью:

В фоторежиме начинаешь замечать безумный уровень труда: реалистичные складки на рукавах при сгибе рук, натяжение ткани на талии, переплетение волос на плечах и даже гравировку на стволах пистолетов, встроенных в каблуки туфель. Команда учла анатомические выступы и поведение материалов так, будто реальная ткань облегает тренированное тело.

— подчеркнул рецензент.

В рамках коллаборации с PlatinumGames игра пополнилась четырьмя уникальными нарядами:

Классический костюм Байонетты ;

; Наряд монахини ;

; Красный костюм Жанны: ;

; «Black Tress».

Помимо новых нарядов, издание Complete Edition включает весь ранее вышедший контент, в том числе кроссоверы с NieR: Automata и Goddess of Victory: NIKKE. Обозреватели также похвалили техническую оптимизацию для Switch 2: экшен нацелен на стабильные 60 кадров в секунду как в стационарном, так и в портативном режиме, сохраняя безупречную отзывчивость парирований и уклонений.

Первые оценки прессы оказались высокими: средний балл Stellar Blade: Complete Edition на Metacritic зафиксировался на отметке 81 из 100. Новые костюмы станут доступны бесплатно для всех владельцев игры на ПК, PlayStation 5 и Switch 2 уже 6 ноября.