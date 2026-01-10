Все разработчики Stellar Blade в честь очередного успешного года получили в подарок Apple Watch, AirPods Max и 3500$

Корейская компания Shift Up, которая показала успешные результаты в прошлом году благодаря мобильной игре Goddess of Victory: Nikke и консольной игре Stellar Blade, подарила всем сотрудникам подарки и премии на сумму в миллионы вон в честь Нового года.
5 января глава компании провел церемонию в честь начала рабочего года и вручил 300 с лишним сотрудникам наушники Apple AirPods Max, часы Apple Watch и поощрительную выплату в размере 5 миллионов вон (около 3500$ или 272 тысячи рублей).
Shift Up известна тем, что неоднократно делала щедрые подарки своим сотрудникам. В январе 2023 года компания подарила всем сотрудникам iPhone 14 и выплатила поощрительные бонусы. В конце того же года, в честь 10-летия со дня основания, сотрудникам подарили кредитные карты с предоплатой в 10 миллионов вон. В начале прошлого года компания вручила всем сотрудникам консоль PlayStation 5 Pro и премию в 5 миллионов вон, а в июне, в честь преодоления отметки в 3 миллиона проданных копий Stellar Blade, сотрудники получили в подарок консоль Nintendo Switch 2.
Флагманские проекты студии Goddess of Victory: Nikke и Stellar Blade стабильно приносят выручку, и даже в третьем квартале прошлого года выручка и операционная прибыль компании выросли на 30,1% и 39,3% соответственно, демонстрируя постоянный рост результатов.
В качестве следующих проектов компания разрабатывает продолжение Stellar Blade и мультиплатформенную игру Project Spirit.
Все разработчики Betesda в честь очередного успешного года получили в подарок Skyrim
Вот поэтому такие проекты и надо пиратить, там все равно в студии все давно мультимиллионеры не вижу смысла им платить дополнительно
вот кстати да,лучше бы в честь успешного года денуву вырезали
Это дерьмо даже пиратить стыдно.
Логика у тебя конечно типичного Васяна)
Вот это я понимаю уважение к своим сотрудникам и их труду. Молодцы!.
и всего лишь надо делать игры с сисястыми и жопастыми девками🍒🍑
вот и весь секрет успеха 🥰😍
сони учись
бестолковая скучная недоигра, у кого пубертат тому мб и нравиться такое, но людям чуть старше это трэшатина не зайдёт, сюжет г*вно персы все отстойные, локации вроде норм нo звёзд с неба не хватают. Это даже не проходняк я лично не осилил бросил на 15 часу и пошёл в lies of p проходить DLC, вот другие корейцы норм игру запилили а не х*йню по типу NieR
Сони грит учись. Тем временем Сони выпускает Code Violet и проваливается. Это у Вас походу вместо в мозгов в голове одни мысли о сисях и попах :DD
И это при том что САМА Stellar Blade вначале ВЫШЛА НА СОНИ а потом только на ПК. Так чему конкретно тогда сони должны научиться? Тут реально 90% коментов пишут либо дети либо идиоты.
Ладно бы хоть боёвка была крутая,но они даже её запороли.Запороли основную суть слэшера,Карл!В игре нет ни графики,ни геймплея,ни боёвки,ни интересного сюжета или персонажей.Есть только срака в рожу.Это просто игра-пустышка для озабоченных.Забавно,что этому мусору не забыли денуву прикрутить зачем-то.Это вообще комедия какая-то.А ещё у других корейцев есть Казан,с лучшей боёвкой в слэшер-соулсах на данный момент.Там,почему-то,во главу угла не женские гениталии поставили,а геймплей и игра получилась мега бомбовой.Жаль только мало кто в неё играл.Зато в эту пакость ломанулись так,что разрабам уже часы дарят хрен пойми за что.Хотя по хорошему надо распустить этих недоразрабов,чтобы 2 часть этих помоев не успели сделать.
Как игра моча ослиная.
Как порнуха зачёт!
а как делают порнуху по этой игре дак вообще кайф да?))
получили в подарок Apple Watch, AirPods Max и
и силиконовые буфера героини
В это же время в какой-нибудь EA Games: "у нас рекордный, по прибыли, квартал, но мы увольняем персонал и режем бонусы, а ещё туалетная бумага теперь платная".
Ну регулярные бонусы большинству сотрудников - это неплохо. А то могли бы по образцу некоторых крупных контор выписать премию ведущим менеджерам, а всех остальных держать на стандартной зарплате.
Игра буквально копия Nier Automata, просто более откровенная, вот и весь успех.
Вся суть в том что это неплохая игра сама по себе, а сиськи дают +50% к заинтересованности и продажам, была бы игра плохой, никакие бы сиськи не помогли.
Но, персонажи в ней гораздо менее харизматичные и запоминающиеся, чем в Аутомате.
Хорошо хоть откровенные, хоть это вытягивает.
крохи с барского плеча