Все разработчики Stellar Blade в честь очередного успешного года получили в подарок Apple Watch, AirPods Max и 3500$

Корейская компания Shift Up, которая показала успешные результаты в прошлом году благодаря мобильной игре Goddess of Victory: Nikke и консольной игре Stellar Blade, подарила всем сотрудникам подарки и премии на сумму в миллионы вон в честь Нового года.

5 января глава компании провел церемонию в честь начала рабочего года и вручил 300 с лишним сотрудникам наушники Apple AirPods Max, часы Apple Watch и поощрительную выплату в размере 5 миллионов вон (около 3500$ или 272 тысячи рублей).

Shift Up известна тем, что неоднократно делала щедрые подарки своим сотрудникам. В январе 2023 года компания подарила всем сотрудникам iPhone 14 и выплатила поощрительные бонусы. В конце того же года, в честь 10-летия со дня основания, сотрудникам подарили кредитные карты с предоплатой в 10 миллионов вон. В начале прошлого года компания вручила всем сотрудникам консоль PlayStation 5 Pro и премию в 5 миллионов вон, а в июне, в честь преодоления отметки в 3 миллиона проданных копий Stellar Blade, сотрудники получили в подарок консоль Nintendo Switch 2.

Флагманские проекты студии Goddess of Victory: Nikke и Stellar Blade стабильно приносят выручку, и даже в третьем квартале прошлого года выручка и операционная прибыль компании выросли на 30,1% и 39,3% соответственно, демонстрируя постоянный рост результатов.

В качестве следующих проектов компания разрабатывает продолжение Stellar Blade и мультиплатформенную игру Project Spirit.