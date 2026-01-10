ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 618 оценок

Все разработчики Stellar Blade в честь очередного успешного года получили в подарок Apple Watch, AirPods Max и 3500$

2BLaraSex 2BLaraSex

Корейская компания Shift Up, которая показала успешные результаты в прошлом году благодаря мобильной игре Goddess of Victory: Nikke и консольной игре Stellar Blade, подарила всем сотрудникам подарки и премии на сумму в миллионы вон в честь Нового года.

5 января глава компании провел церемонию в честь начала рабочего года и вручил 300 с лишним сотрудникам наушники Apple AirPods Max, часы Apple Watch и поощрительную выплату в размере 5 миллионов вон (около 3500$ или 272 тысячи рублей).

Shift Up известна тем, что неоднократно делала щедрые подарки своим сотрудникам. В январе 2023 года компания подарила всем сотрудникам iPhone 14 и выплатила поощрительные бонусы. В конце того же года, в честь 10-летия со дня основания, сотрудникам подарили кредитные карты с предоплатой в 10 миллионов вон. В начале прошлого года компания вручила всем сотрудникам консоль PlayStation 5 Pro и премию в 5 миллионов вон, а в июне, в честь преодоления отметки в 3 миллиона проданных копий Stellar Blade, сотрудники получили в подарок консоль Nintendo Switch 2.

Флагманские проекты студии Goddess of Victory: Nikke и Stellar Blade стабильно приносят выручку, и даже в третьем квартале прошлого года выручка и операционная прибыль компании выросли на 30,1% и 39,3% соответственно, демонстрируя постоянный рост результатов.

В качестве следующих проектов компания разрабатывает продолжение Stellar Blade и мультиплатформенную игру Project Spirit.

BattleEffect

Все разработчики Betesda в честь очередного успешного года получили в подарок Skyrim

25
agula98

Вот поэтому такие проекты и надо пиратить, там все равно в студии все давно мультимиллионеры не вижу смысла им платить дополнительно

20
ДаДжи

вот кстати да,лучше бы в честь успешного года денуву вырезали

7
Babadzaki-San

Это дерьмо даже пиратить стыдно.

12
D4GoldenHour

Логика у тебя конечно типичного Васяна)

SOLUS5678

Вот это я понимаю уважение к своим сотрудникам и их труду. Молодцы!.

16
theatre off tragedy

и всего лишь надо делать игры с сисястыми и жопастыми девками🍒🍑

вот и весь секрет успеха 🥰😍

сони учись

9
TheCalvariam

бестолковая скучная недоигра, у кого пубертат тому мб и нравиться такое, но людям чуть старше это трэшатина не зайдёт, сюжет г*вно персы все отстойные, локации вроде норм нo звёзд с неба не хватают. Это даже не проходняк я лично не осилил бросил на 15 часу и пошёл в lies of p проходить DLC, вот другие корейцы норм игру запилили а не х*йню по типу NieR

7
SexualHarassmentPanda

Сони грит учись. Тем временем Сони выпускает Code Violet и проваливается. Это у Вас походу вместо в мозгов в голове одни мысли о сисях и попах :DD

И это при том что САМА Stellar Blade вначале ВЫШЛА НА СОНИ а потом только на ПК. Так чему конкретно тогда сони должны научиться? Тут реально 90% коментов пишут либо дети либо идиоты.

4
Babadzaki-San TheCalvariam

Ладно бы хоть боёвка была крутая,но они даже её запороли.Запороли основную суть слэшера,Карл!В игре нет ни графики,ни геймплея,ни боёвки,ни интересного сюжета или персонажей.Есть только срака в рожу.Это просто игра-пустышка для озабоченных.Забавно,что этому мусору не забыли денуву прикрутить зачем-то.Это вообще комедия какая-то.А ещё у других корейцев есть Казан,с лучшей боёвкой в слэшер-соулсах на данный момент.Там,почему-то,во главу угла не женские гениталии поставили,а геймплей и игра получилась мега бомбовой.Жаль только мало кто в неё играл.Зато в эту пакость ломанулись так,что разрабам уже часы дарят хрен пойми за что.Хотя по хорошему надо распустить этих недоразрабов,чтобы 2 часть этих помоев не успели сделать.

5
TheCalvariam

Как игра моча ослиная.

7
TerryTrix

Как порнуха зачёт!

KrackDeShevale TerryTrix

а как делают порнуху по этой игре дак вообще кайф да?))

InSerrt

получили в подарок Apple Watch, AirPods Max и

и силиконовые буфера героини

6
lowkek

В это же время в какой-нибудь EA Games: "у нас рекордный, по прибыли, квартал, но мы увольняем персонал и режем бонусы, а ещё туалетная бумага теперь платная".

6
Lazy Mutton

Ну регулярные бонусы большинству сотрудников - это неплохо. А то могли бы по образцу некоторых крупных контор выписать премию ведущим менеджерам, а всех остальных держать на стандартной зарплате.

2
GayFish

Игра буквально копия Nier Automata, просто более откровенная, вот и весь успех.

Вся суть в том что это неплохая игра сама по себе, а сиськи дают +50% к заинтересованности и продажам, была бы игра плохой, никакие бы сиськи не помогли.

2
AndralStormborn

Но, персонажи в ней гораздо менее харизматичные и запоминающиеся, чем в Аутомате.

Хорошо хоть откровенные, хоть это вытягивает.

2
WerGC

крохи с барского плеча

2
