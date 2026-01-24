Вышла бета-версия профессиональной озвучки Stellar Blade от Mechanics VoiceOver - пока только для платных подписчиков

Студия профессиональных неофициальных локализаций Mechanics VoiceOver выпустила бета-версию озвучки корейского экшена Stellar Blade. В данный момент озвучка доступна только платно на Boosty или в Vk за 500 рублей, но в дальнейшем станет бесплатной для всех.
Главные роли озвучили Дарья Фролова (Ева), Кирилл Каллаш (Адам) и Екатерина Дмитрова (Лили). Stellar Blade - это приключенческий экшен-боевик от студии Shift Up, повествующий о постапокалиптической Земле. Главная героиня Ева, боец 7-го отряда, сражается с монстрами-биотивами, чтобы вернуть планету человечеству, исследуя руины и раскрывая тайны.
Как говорится, побудьте бета-тесторами за свои же деньги.))) Остается надеется что многие сделают вывод из этого.
Бета - для особо желающих, кому уже невтерпеж. Да и игра уже полностью озвучена у ребят, и даже проведено первое тестирование и правки, так что это почти финальный и полностью играбельный билд. А текст будет подбит к релизу
Как же классно что она уже готова, жду.
Накачу еще модов озвучку и будут наслаждаться игрой.
Ахахах, "наслаждаться"... Там сюжет и геймплей на уровне условно бесплатных гача игр, только тут ты ещё платишь чтобы просто поиграть.
А можно, пожалуйста, ссылку на мод, что на картинке?
https://www.playground.ru/stellar_blade/file/stellar_blade_lentochnoe_bikini_bez_tsenzury-1795753
Жесть а они не ахерели? Они же итак собрали деньги уже? Надеюсь кто то выложит...
Последний время даже пиратский сайты платные стали.Особено сайты каторе смотришь кино.Ранше платные был 1080 расширение патом 720 и 480.:))))).
юзаю лампу с платным модом за 20$ в год, стоит на 4к телевизоре + пк + на quest 3 , все сериалы фильмы и почти все доступно в 4к + hdr10 + dolby и все без рекламы
так же друг подогнал свой ак на филмиксе с про версией, а еще есть хорошее бесплатное приложение с 4к качкством для андройд устройств в том числе телевизор: zona
у тебя че 500р нету 😂
Содрали 387 тысяч рублей на русскую озвучку и еще по платной подписке, вот 🤡 🤡🤡
Чукча не читатель, чукча 🤡🤡🤡
Ну серьёзно, неужели так тяжело прочесть новость о том, что это ранний доступ для подписчиков на бусти (на минуточку, людей, которые регулярно поддерживают команду подписками и где ранний доступ в принципе прописан в плане подписке уже несколько лет), а релиз будет бесплатным для всех уже в ближайшую неделю?
Лучше бы взломали игру, а не эта озвучка:/
