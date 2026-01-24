Вышла бета-версия профессиональной озвучки Stellar Blade от Mechanics VoiceOver - пока только для платных подписчиков

Студия профессиональных неофициальных локализаций Mechanics VoiceOver выпустила бета-версию озвучки корейского экшена Stellar Blade. В данный момент озвучка доступна только платно на Boosty или в Vk за 500 рублей, но в дальнейшем станет бесплатной для всех.

Главные роли озвучили Дарья Фролова (Ева), Кирилл Каллаш (Адам) и Екатерина Дмитрова (Лили). Stellar Blade - это приключенческий экшен-боевик от студии Shift Up, повествующий о постапокалиптической Земле. Главная героиня Ева, боец 7-го отряда, сражается с монстрами-биотивами, чтобы вернуть планету человечеству, исследуя руины и раскрывая тайны.