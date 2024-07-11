Высокие продажи экшена Stellar Blade обеспечили значительный рост акций Shift Up

Корейская студия Shift Up, основанная в 2013 году геймдизайнером Хён-Тэ Кимом, в последнее время привлекает всё больше внимания. Долгое время команда была известна по мобильным проектам, но широкую огласку она получила лишь после выхода сюжетно ориентированного экшена Stellar Blade. Именно успешные продажи этого временного эксклюзива PS5 обеспечили студии невероятный рост акций. Сейчас Shift Up является одной из самых прибыльных игровых компаний в Южной Корее.
Издание Bloomberg обратило внимание на биржевые торги в Южной Корее, где внезапно начала доминировать игровая студия Shift Up. Её акции после выхода на публичные торги подскочили сразу на 49%. Всего студии удалось привлечь около 320 миллионов долларов США от продаж дополнительных акций. Благодаря этому Shift Up стала самой быстро растущей игровой компанией за последние три года.
Stellar Blade по-прежнему остается лидером продаж во многих странах, обеспечивая разработчиков стабильной прибылью. Этот фактор, а также дальнейшие планы Shift Up, подогревают интерес значительного количества инвесторов. Текущая цена акций студии уже не позволяет свободно её выкупить другой крупной компанией, однако это способствует её дальнейшему развитию как крупной компании.
Пусть тогда дальше добавляют контент.