Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 694 оценки

Взлом Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора получил обновление 2.2 - теперь в игре корректно работает DLSS

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Andreh выпустил крупное обновление 2.2 для своего взлома защиты Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора.

Stellar Blade "Обход Denuvo - гипервизор"

Был исправлен сразу ряд проблем по сравнению с первой версией взлома:

  • Исправлены различные проблемы с получением токена, благодаря чему игра теперь корректно работает на процессорах Intel.
  • DLSS теперь работает у владельцев RTX-видеокарт.
  • Исправлена ошибка связанная с PsPcSdk.
  • Гипервизор AMD теперь основан на улучшенной пятой версии.
Комментарии:  21
saa0891

Всем Евы.

16
Tommy451
7
Costollom

А я на другую картинку дрочу.

1
MNM 777 Costollom
chaospaladin

Ну и кринж, а ведь кто-то действительно готов танцевать с бубном, лазить в биос и отключать секюр буты и так далее, включать виртуализацию, отключать защиты виндоус чтобы запустить одну игру, а потом оказывается что там еще в игре что-то не работает из-за кривого обхода защиты с помощь дампа памяти с лицензии

7
NeoAsterix

кринж это когда берут все эти игры по фулл прайсу, особенно полные издания

4
Жан Берталь

Я уже скачиваю долгожданную халяву, скоро заценю!

6
XonDark

где скачиаешь

Costollom
Я уже скачиваю долгожданную халяву, скоро заценю!

А прошлую не смогли запустить?

Tommy451

теперь для взломанных игр патчи выпускают, дожили

6
Snake2105

Новость конечно хорошая но этот гипервизор та ещё шляпа.

4
NeoAsterix

когда уже войсес38 корректно доломает ?

3
Pаrallax

Ирония в том, что на прошитой PS5 уже давно в нее можно играть на халяву.))

2
SIGMABOYEAH

Ирония в том что у тебя нет денег даже на игры))))

1
Pаrallax SIGMABOYEAH

Завидуем молча.))

ratte88

Где можно найти последнюю версию этой игры? Либо пиров нет, либо билды старые, либо вообще ничего нет.

1
MovableAlbin

Покупаешь оффлайн активацию за 100р и играешь спокойной без танцев с бубном))

1
FallenWings

Прошел ее на релизе и никаких проблем не было, игра отлично оптимизирована. Хз вообще кому нужны эти танцы с бубнами, если ты мамкин нищеброд проще купить акк за 100р

1
3loikott

а если у меня есть 100р на акк но я не хочу компостировать мозги разными рандом аккаунтами но 5к на основной акк тратить жалко

