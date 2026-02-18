Взлом Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора получил обновление 2.2 - теперь в игре корректно работает DLSS

Взломщик Andreh выпустил крупное обновление 2.2 для своего взлома защиты Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора.
Был исправлен сразу ряд проблем по сравнению с первой версией взлома:
- Исправлены различные проблемы с получением токена, благодаря чему игра теперь корректно работает на процессорах Intel.
- DLSS теперь работает у владельцев RTX-видеокарт.
- Исправлена ошибка связанная с PsPcSdk.
- Гипервизор AMD теперь основан на улучшенной пятой версии.
Всем Евы.
А я на другую картинку дрочу.
Ну и кринж, а ведь кто-то действительно готов танцевать с бубном, лазить в биос и отключать секюр буты и так далее, включать виртуализацию, отключать защиты виндоус чтобы запустить одну игру, а потом оказывается что там еще в игре что-то не работает из-за кривого обхода защиты с помощь дампа памяти с лицензии
кринж это когда берут все эти игры по фулл прайсу, особенно полные издания
Я уже скачиваю долгожданную халяву, скоро заценю!
где скачиаешь
А прошлую не смогли запустить?
теперь для взломанных игр патчи выпускают, дожили
Новость конечно хорошая но этот гипервизор та ещё шляпа.
когда уже войсес38 корректно доломает ?
Ирония в том, что на прошитой PS5 уже давно в нее можно играть на халяву.))
Ирония в том что у тебя нет денег даже на игры))))
Завидуем молча.))
Где можно найти последнюю версию этой игры? Либо пиров нет, либо билды старые, либо вообще ничего нет.
Покупаешь оффлайн активацию за 100р и играешь спокойной без танцев с бубном))
Прошел ее на релизе и никаких проблем не было, игра отлично оптимизирована. Хз вообще кому нужны эти танцы с бубнами, если ты мамкин нищеброд проще купить акк за 100р
а если у меня есть 100р на акк но я не хочу компостировать мозги разными рандом аккаунтами но 5к на основной акк тратить жалко