"Я тоже бегаю быстрее с 20 кг мешком" - игроки высмеяли слова Shift Up о быстродействии Stellar Blade с Denuvo

Недавно стало известно о том, что PC-версия Stellar Blade от студии Shift Up будет защищена Denuvo.
Чтобы развеять сомнения пользователей в том, что Denuvo негативно скажется на производительности игры, студия предоставила график с тестами и заявила, что в ряде случаев игра с Denuvo работала даже быстрее, чем без нее:
Однако Shift Up не рассказали о том, как именно проходило тестирование: какое количество тестов было проведено и на каком железе производились замеры. Пользователи подозревают, что тестирование в лучшем случае проводилось всего несколько раз, причем более высокий минимальный FPS в версии с Denuvo банально объясняется тем, что игра уже создала шейдеры на незащищенной версии, благодаря чему и защищенная версия и работала стабильнее у разработчиков - если эти тесты в принципе правдивы и их не придумали из головы.
Пользователи сабреддита CrackWatch высмеяли Shift Up, сказав, что еще никогда не слышали более отборной чуши, которой их пытаются накормить разработчики в попытке оправдать наличие Denuvo:
Забавный копиум.
Абсолютная и полная ложь.
Не нужно изучать код сборки чтобы понять, что если вы добавляете дополнительные инструкции в фоновом режиме (триггеры Denuvo) для процессора (даже если они незначительны) - это всегда приводит к снижению скорости исполнения. Игра без какой-либо защиты не имеет этой дополнительной работы и, следовательно, всегда будет работать лучше.
Наиболее сильно это влияет на старые системы, но в целом затрагивает все PC: каждая игра без Denuvo работает лучше, имеет лучшее время загрузки и не менее важно - не нуждается в еженедельной проверке на стороне сервера (зачем мне это для игры в одиночку???).
Предоставьте нам игру без Denuvo и мы сами протестируем.
Это подтверждает теорию о том, что Denuvo хотели именно они, а не Sony.
Единственная вещь, которая будет работать лучше - это офлайн-активация, которую я буду использовать вместо того чтобы купить игру, раз они решили добавить в неё это д****о.
Нет смысла ненавидеть Denuvo - есть много способов получить игру дешево и без взлома от Empress.
Я тоже бегаю быстрее с 20 килограммовым мешком на себе, чем без него.
Но, как подметили некоторые пользователи, положительные моменты в этой ситуации для пиратов все-таки тоже есть: судя по всему, решение добавить Denuvo было принято именно со стороны Shift Up, а не Sony - таким образом, вероятно, Sony продолжит и дальше выпускать свои игры без защиты.
Релиз PC-версии Stellar Blade состоится уже 11 июня.
Разнылись те кому мамка не дала на игрушку про сисек писек
Ты король смайлов-клоунов в этом посте. Прими поздравления.
Спасибо. Собирать обиженок вокруг себя всегда приятно
Клоуном видимо тебе тоже приятно быть)
Несмотря на оподливенные штаны? )
Чел я на этом сайте кучу лет. Я знаю это комьюнити, кто то знает меня. Этот сайт пекарьских нытиков которые годами ждут когда вдомают девунуву и ноют и ною и ноют по каждому поводу и без. То что я задел чувства детей с ранимой психикой не делает меня злодеем. Тут претензии не изза того что их злейший враг может украсть парочку фпс, что 99% не случается вовсе, а то не могут игру купить, боятся купить и тд. Им проще про штаны пошутить что бы сквозь смех не было видно их слезы) а и да мне плевать на реакции)
Там влияние не более 5% а по факту 2-3% в общем на современных системах это не ощущается, но пиратам нужно поныть, ибо не дают бесплатно поиграть
вот и я про тоже, ну будет у меня проц грузиться на 30% или на 40%, ну какая нахрен от этого разница если он что так, что так выполнит свою работу
Скорее 30-35 или еще меньше разница) Если проц актуальный, а не тот мемный, без авх2))
Дело в отношении к игрокам, тем кто им деньги заносит
дак проблема в том, что мне и платно поиграть не дают
Когда денуву снимут/взломают киньте разрабам тесты с Ютуба и больше не покупайте никогда их игры
Тестам-то с Youtube с разными результатами можно верить. Обычно, когда Denuvo убирают, все это замечают и бегут обсуждать в интернете разницу (нет).
Ну да, надо верить материально заинтересованным лицам, которые буквально говорят, что черное это белое)
Я не говорил, что надо им верить, но противоречивые тесты с Youtube тоже не вариант. Люди массово могли бы сами подтвердить, но этого не происходит, из чего можно сделать выводы.
Как люди могут массово подтвердить при отсутствии версии без денуво у тестировщиков?)
Но даже если опустить всё это - сама постановка вопроса, что мол, с денувой игра даже лучше играется - говорит о вранье со стороны студии.
Любой балластный код жрет ресурсы системы. Это логический закон, если есть лишний код - то для него используются такты и регистры процессора. Естественно разработчики хитрят, так как для проверки при тестировании используют системы с ИЗБЫТОЧНОЙ производительностью! Поэтому зачастую на игры выдают завышенные требования, так как в них уже включена дернува!
Не понимаю если честно, зачем они оправдываются вообще(разрабы)
Этими оправданиями гасят сами себя
Стеллар блейд на 1 месте по предзаказам(новость тут была)
Все кто что то ноет в стиме или реддите - забейте хер и все
Явно таких меньшинство раз предзаказы есть
Помнишь я тебе говорил что именно разрабы поставили дюневу, и то что корейцы сказали что сшит ап гнилая конторка, вот как раз это и доказывает и коммент "Это подтверждает теорию о том, что Denuvo хотели именно они, а не Sony" я уже не первый раз вижу, в реддите их попустили по полной, шя на релизе их хорошо встряхнут, и виноваты будут они.
Смысл отвечать боту? Он во всех новостях по игре копипастит этот бред.
Да, ты прав оказался! Красавчик! Лайк!
Они хотели защитить свою игру от незаконного копирования? Вот сволочи!
Это должно волновать покупателя? Никто не говорит что они сволочи, но то что врут это факт!
Рил не ясно на чем они там тестили лол, где тесты были (напряжённая сцена или нет) и т.д. Зачем им вообще денува, когда игра уже окупилась 5 раз что аж каждому из разрабов купили пс5?
А, ну тогда ладно. Если игра окупилась, то тогда да, надо без защиты выпускать или вообще бесплатно раздавать всем тем, кто не купил.
Закопают они себя , и свою репутацию такими ложными заявлениями.
Сделали одну игру с сиськами и жопой и уже какая-то там репутация среди школьников и борцунов с повесткой.)))
Так идиоту же понятно, когда в исполнительный файл закидывают 100500 строчек убогого, неоптимизированного кода защиты, которая по кд сношает ЦП, это положительно сказывается на работе приложения, фпс растет, статтеры исчезают, память не засирается...
Согласен. Дерьнува весит больше 0 (ноля) Байт, а это значит, что она отъедает ресурсы ПК. Но местным клоунам это не объяснить. Разработчики же заранее завышают требования на игры, включая требования дерьнувы в саму игру, а потом трубят, что дерьнува якобы "не влияет". То есть разработчики тоже клоуны!
Так и сама эта "игра" - недоразумение изначально. Конечно, это сами разрабы и захотели Denuvo туда "приколотить", чтоб бабла побольше срубить, ведь эту "игру" изначально делали (и даже не скрывали этого, между прочим!) только и исключительно для того, чтобы срубить бабла за счет постоянной демонстрации "переднего бампера" и жопы главной "героини". Разрабы даже не скрывают, что считают потенциальных покупателей своего поделия просто бессмысленным быдлом, которому не интересно ничего, кроме внешки персонажа. Вас считают за спермотоксикозников, за животных, строят на этом всю "игру" (приделали к ней еще типовую клон-боёвку, чтобы на подобие игры походило) и ее маркетинг, а вы и рады? Если игра не может предложить ничего, кроме этого - то это плохая игра, и изначально плохая практика разрабов. И странно, что этого многие не понимают.
И, разумеется, они туда Denuvo добавили - ведь ради бабла изначально все и затевалось. Знаете, что будет в итоге? Пройдет пара-тройка месяцев, и Denuvo уберут. Но не просто уберут, а преподнесут это ~ так: "Мы очень любим и ценим наших покупателей, и мы долго сражались с Sony. Мы Вас любим, и потому мы все же смогли вынудить издателя удалить DRM. Спасибо, что вы с нами! Вот вам еще и пару скинов на "филейную часть" ГГ". И найдется толпа тех, кто поверит этому. А по факту просто пройдет первый хайп, денег на этой, кхм, "игре" уже успеют "поднять" достаточно, да и подписку Denuvo оплачивать станет невыгодно. Вот и удалят ее - вполне запланированно, а игрокам преподнесут под видом неусыпной заботы о них: "Победа! Мы смогли отстоять Ваши интересы!"
Странно , когда я написал что игра кал для ананистов , каких очень много в мире , (отсюда и продажи ), меня эти самые засрали )
а им придётся так как - на них уже игроки по полной зуб точат
Помимо денувы у игры отсутствуют региональные цены и блокировка в РФ, максимум куплю акк за 200-300р погонять или подожду взлом, оборзевшей сони ни копейки!!!
Какие забавные и очень глупые врунишки. Так тупо обосраться на ровном месте, это надо ещё постараться.
сколько раз я тут говорил про проблемы этой игры, и вот, начало до некоторых уже это доходить
стеллар шлюха - она таковой и останется
Идиотам ничего нельзя объяснить) Так что зря Shift Up бисер мечет.
создала шейдеры на незащищенной версии, благодаря чему и защищенная версия - а шейдеры тут каким боком к денуво?
Не понимаю смысла нытья уже понятно что денуву некто убирать не будет, особенно учитывая то что проект финансово успешный. Кому надо могут купить натплати ру гифтом игру на Русский аккаунт Стима без проблем.
Зачем? если они не хотят что бы их игру покупали и не надо
Корейцы хуже японцев получается.
Нет плохих наций, есть плохие люди.
Вот и посмотрите на количество продаж, балаболы, ни одна защита игру не красит.
Согласно официальным заявлениям и тестам, macbook хватает 8GB оперативной памяти.
Надо звать Емпресску
Судя по всему...
Госпаде, сони хоть на один пк порт ставила денуву...