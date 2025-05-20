"Я тоже бегаю быстрее с 20 кг мешком" - игроки высмеяли слова Shift Up о быстродействии Stellar Blade с Denuvo

Недавно стало известно о том, что PC-версия Stellar Blade от студии Shift Up будет защищена Denuvo.

Чтобы развеять сомнения пользователей в том, что Denuvo негативно скажется на производительности игры, студия предоставила график с тестами и заявила, что в ряде случаев игра с Denuvo работала даже быстрее, чем без нее:

Однако Shift Up не рассказали о том, как именно проходило тестирование: какое количество тестов было проведено и на каком железе производились замеры. Пользователи подозревают, что тестирование в лучшем случае проводилось всего несколько раз, причем более высокий минимальный FPS в версии с Denuvo банально объясняется тем, что игра уже создала шейдеры на незащищенной версии, благодаря чему и защищенная версия и работала стабильнее у разработчиков - если эти тесты в принципе правдивы и их не придумали из головы.

Пользователи сабреддита CrackWatch высмеяли Shift Up, сказав, что еще никогда не слышали более отборной чуши, которой их пытаются накормить разработчики в попытке оправдать наличие Denuvo:

Забавный копиум.

Абсолютная и полная ложь.



Не нужно изучать код сборки чтобы понять, что если вы добавляете дополнительные инструкции в фоновом режиме (триггеры Denuvo) для процессора (даже если они незначительны) - это всегда приводит к снижению скорости исполнения. Игра без какой-либо защиты не имеет этой дополнительной работы и, следовательно, всегда будет работать лучше.



Наиболее сильно это влияет на старые системы, но в целом затрагивает все PC: каждая игра без Denuvo работает лучше, имеет лучшее время загрузки и не менее важно - не нуждается в еженедельной проверке на стороне сервера (зачем мне это для игры в одиночку???).

Предоставьте нам игру без Denuvo и мы сами протестируем.

Это подтверждает теорию о том, что Denuvo хотели именно они, а не Sony.

Единственная вещь, которая будет работать лучше - это офлайн-активация, которую я буду использовать вместо того чтобы купить игру, раз они решили добавить в неё это д****о.

Нет смысла ненавидеть Denuvo - есть много способов получить игру дешево и без взлома от Empress.

Я тоже бегаю быстрее с 20 килограммовым мешком на себе, чем без него.

Но, как подметили некоторые пользователи, положительные моменты в этой ситуации для пиратов все-таки тоже есть: судя по всему, решение добавить Denuvo было принято именно со стороны Shift Up, а не Sony - таким образом, вероятно, Sony продолжит и дальше выпускать свои игры без защиты.

Релиз PC-версии Stellar Blade состоится уже 11 июня.