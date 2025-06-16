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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 167 оценок

За прошедшие выходные Stellar Blade приблизились к онлайну в 200 тыс игроков в Steam

monk70 monk70

Доступная в Steam с 12 июня 2025 г., Stellar Blade достигла впечатляющего рубежа в эти выходные, сумев привлечь 192 078 одновременных игроков. Этот показатель ставит игру в один ряд с самыми продаваемыми и трендовыми играми на платформе.

Феномен на этом не заканчивается: было зарегистрировано более 22 000 обзоров Steam, в основном очень положительных, восхваляющих техническое совершенство, динамичный игровой процесс и тщательное художественное оформление.

Таким образом, Sony добилась одного из лучших запусков на ПК. Хотя God of War, Horizon и Spider-Man уже проложили путь, Stellar Blade вышла на новый уровень с такой сильной армией поклонников за столь короткое время. Сочетание динамичного игрового процесса, стилизованной футуристической вселенной и харизматичной героини явно попало в цель.

20
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
saa0891

Охрененная игрушка, прохожу и кайфую, шикарная боёвка, столько всяких комбин, скилов ,ударов, добиваний и всё открывается и открываются, офигенные локации и шикарнейшие боссы, про секс бомбу в виде Евы я даже не говорю.

5
SOLUS5678

Вот и замечательно!.

3
Поджигаявату

"...харизматичной героини..." - сикожопы теперь харизмой называются...

2
Ольга Бузова

Это и есть харизма любой бабы ,а данная еще выражает ее больше

Dellinger

Круто круто

1
LethalApple

Да при чем тут сони, сони просто издатель, разрабы вообще мега талантливые корейцы из Shift Up, сони бы никогда игру с такой героиней не сделали, им только черных уродливых л*сбух делать.

1
Lelik_mc_kawai

а могло бы быть и больше!

Carissa7517

Ого, да ну, да ладно нах, ах*еть, е*ать