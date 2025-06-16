За прошедшие выходные Stellar Blade приблизились к онлайну в 200 тыс игроков в Steam

Доступная в Steam с 12 июня 2025 г., Stellar Blade достигла впечатляющего рубежа в эти выходные, сумев привлечь 192 078 одновременных игроков. Этот показатель ставит игру в один ряд с самыми продаваемыми и трендовыми играми на платформе.

Феномен на этом не заканчивается: было зарегистрировано более 22 000 обзоров Steam, в основном очень положительных, восхваляющих техническое совершенство, динамичный игровой процесс и тщательное художественное оформление.

Таким образом, Sony добилась одного из лучших запусков на ПК. Хотя God of War, Horizon и Spider-Man уже проложили путь, Stellar Blade вышла на новый уровень с такой сильной армией поклонников за столь короткое время. Сочетание динамичного игрового процесса, стилизованной футуристической вселенной и харизматичной героини явно попало в цель.