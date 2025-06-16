За прошедшие выходные Stellar Blade приблизились к онлайну в 200 тыс игроков в Steam

Доступная в Steam с 12 июня 2025 г., Stellar Blade достигла впечатляющего рубежа в эти выходные, сумев привлечь 192 078 одновременных игроков. Этот показатель ставит игру в один ряд с самыми продаваемыми и трендовыми играми на платформе.
Феномен на этом не заканчивается: было зарегистрировано более 22 000 обзоров Steam, в основном очень положительных, восхваляющих техническое совершенство, динамичный игровой процесс и тщательное художественное оформление.
Таким образом, Sony добилась одного из лучших запусков на ПК. Хотя God of War, Horizon и Spider-Man уже проложили путь, Stellar Blade вышла на новый уровень с такой сильной армией поклонников за столь короткое время. Сочетание динамичного игрового процесса, стилизованной футуристической вселенной и харизматичной героини явно попало в цель.
Охрененная игрушка, прохожу и кайфую, шикарная боёвка, столько всяких комбин, скилов ,ударов, добиваний и всё открывается и открываются, офигенные локации и шикарнейшие боссы, про секс бомбу в виде Евы я даже не говорю.
Вот и замечательно!.
"...харизматичной героини..." - сикожопы теперь харизмой называются...
Это и есть харизма любой бабы ,а данная еще выражает ее больше
Круто круто
Да при чем тут сони, сони просто издатель, разрабы вообще мега талантливые корейцы из Shift Up, сони бы никогда игру с такой героиней не сделали, им только черных уродливых л*сбух делать.
а могло бы быть и больше!
Ого, да ну, да ладно нах, ах*еть, е*ать