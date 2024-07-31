Жаркое летнее обновление с откровенными костюмами для Stellar Blade значительно увеличило количество активных игроков

В одиночных сюжетных играх мы уже привыкли видеть колоссальный отток игроков после релиза. Это естественный и нормальный процесс, когда пользователи прошли игру и больше к ней не возвращаются, потому что уже исследовали её. Однако корейским разработчикам из студии Shift Up, похоже, удалось решить эту проблему и заставить покинувших игроков вернуться в экшен Stellar Blade. Всё благодаря грамотным обновлениям, которые добавляли в одиночный проект новый контент и даже временные тематические ивенты, появившиеся в летнем обновлении.

Портал TrueTrophies, специализирующийся на подсчете количества игроков на консолях, фиксирует небывалый рост аудитории у Stellar Blade. Игра до сих пор не получила скидок, однако разработчики на днях выпустили летнее обновление с эротическими нарядами для героини и временной локацией. Похоже, что именно этот патч, и вероятно прошлые обновления, заставили вернуться большое количество игроков.

Согласно примерным подсчетам, количество игроков в Stellar Blade на PS5 увеличилось на 40,14%. И здесь стоит отметить, что реальная база активных игроков может быть еще больше, поскольку в TrueTrophies нет инструмента для подсчета пользователей и их данные не охватывают все регионы.

Летнее обновление для Stellar Blade не включало обещанный фоторежим, как многие из нас ожидали. Однако оно принесло некоторый контент, зависящий от времени, а также некоторые костюмы и новые предметы. Возможно, только из-за того, что в игре появился временный контент, который обычно встречается в сетевых играх, это подстегнуло игроков вернуться. С другой стороны, не стоит исключать еще прошлые обновления, где был добавлен новый режим игры и прочие улучшения.

Напомним, ранее игрокам удалось обнаружить вход в будущее сюжетное дополнения для Stellar Blade.