Журналистка-трансгендер с портала TheGamer встала на защиту красивой внешности главной героини Stellar Blade

Дизайн главной героини Stellar Blade вызвал огромное количество споров в интернете: одни яростно критикуют ее чрезмерно идеальную внешность, другие называют Еву и саму игру чуть ли не спасителем всей загнивающей игровой индустрии. На сторону последних внезапно встала журналист-трансгендер Стейси Хенли с игрового портала TheGamer, которая написала, что в дизайне Евы нет ничего плохого, ведь на красоту приятно смотреть.
К тому же ее внешность основана на реально существующей женщине, поэтому защитники той же Эбби из The Last of Us 2 лицемерят, когда защищают одну женщину и при этом ругают другую. По словам Хенли, Ева не просто красивый манекен: ее дизайн соответствует эстетике игры и судя по показанному, она из тех крутых женских персонажей, который находят силу в сексуальности, такие как Байонетта, Тифа, Лара Крофт, Ада Вонг и т.д.
В Stellar Blade много слоев, даже если для вас это просто «игра про красивую женщину». Дизайн Евы соответствует эстетике игры и не претендует на что-то большее, кроме того, что он крутой и визуально привлекательный. У игры есть несколько скелетов в шкафу, но тем, кто воюет против нереалистичного дизайна, когда за ним скрывается реальный человек, возможно, стоит пересмотреть свою точку зрения. Не обязательно всё интеллектуализировать: иногда на красивого человека просто приятно смотреть.
Опять какая-то хуита в новостях. Спс.
Факт!!! Мужская логика присутствует. Как пелось: " Перестроить можно рожу но а душу никогда "
всопнила о наличии яиц?
Ну хайпануть ей точно удалось. Я про журналистку(-та)
Мужик базу выдал)
Даже не знаю, и почему мне абсолютно похрен?
а ранее этот шиз Стейси призывал к бойкоту Хогвартс Легаси. могли бы и мусорке микроф дать, че уж теперь
Лучше бы бомжа с помойки спрашивали
В этом и смысл - СЖВ-активист выступает против СЖВ
это работало бы если он против транса в хогвардстве был. а так просто выходит за рамки. стелар блейд это уже чужое поле
между красивым и пошлым большая разница! я вот более чем уверен что будь гг парнем и ходи он в таком же костюме с таким же декольте на 12 персон но с торчащей от туда накаченной волосатой мужской грудью, все защитники этой гг девушки, громче всех орали бы что им это не нравится и что это извращение и пошлятина!
зачем парню ходить в костюме с декольте, когда можно просто в трениках?