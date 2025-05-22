Зрелищный трейлер коллаборации Stellar Blade с NIKKE показывает крутые костюмы и новый контент для игры

Компания Shift Up представила официальный трейлер крупного кроссовера между Stellar Blade и мобильным шутером Goddess of Victory: NIKKE. В дополнении игроков ждёт не только эстетика обеих вселенных, но и увлекательные испытания — включая полноценную битву с новым боссом и необычные мини-игры.
Главной звездой обновления стала Скарлет — одна из самых популярных героинь NIKKE, которая появляется в Stellar Blade в роли полноценного босса. Победив её в дуэли, пользователи смогут разблокировать уникальный костюм, новую причёску и эксклюзивную музыкальную тему для Ив, главной героини Stellar Blade.
Кроме этого, кроссовер добавляет в игру стрелковый тир в духе NIKKE — с видом от третьего лица и упором на реакцию и точность. Мини-игра оформлена в узнаваемом стиле мобильного шутера и уже вызвала активное обсуждение среди фанатов обеих игр.
Также появится тематический магазин, которым управляет робот-пёс Вольт — узнаваемый персонаж из NIKKE. В ассортименте — уникальные облики, косметические предметы и внутриигровые бонусы. А для тех, кто предпочитает более спокойный геймплей, разработчики добавили рыбалку — с возможностью выловить шесть коллекционных предметов, вдохновлённых Goddess of Victory: NIKKE.
Напомним, вместе с релизом коллаборации Stellar Blade официально выходит на ПК. Недавно разработчики поделились свежими скриншотами улучшенной версии проекта, демонстрируя обновлённую графику.
Прошёл ровно год с момента выхода Stellar Blade на PlayStation 5 — за это время игра получила статус успешного «игрового сервиса» с регулярными обновлениями, новым контентом, косметикой и улучшениями. Авторы продолжают развивать проект в духе сервисных хитов вроде Genshin Impact и Fortnite, сохраняя при этом уникальный стиль, за который игру полюбили миллионы игроков.
Нах пусть идут , со своей дерьмувой и псн. Кретины недоразвитые из Shift Up.
сам туда иди пират ебучий ты думаешь я не знаю почему ты злишься на denuvo и psn , захотел спиратить увы не в этот раз да и psn там не нужен все вопросы к sony что её не продают в 130+ 180 стран а denuvo поставила SHIFT UP Corporation
Тебе какая разница что он захотел?
Я хотел купить - мне нельзя
Хочу спиратить - денуво.
А я, между прочим, как и многие другие. ЖДАЛ релиза чтобы поддержать их.
Иди отоспись, потом наезжай на покупателей которых отрезали от игры. И не защищай корпорации.
Кто их знает, мб они едят крошки с барского стола сони, меня всегда будут удивлять люди которые чужие деньги считают.
так это тоже самое что ты в магазин зайдёшь и выйдешь не оплатив мне вообще без разницы, так denuvo во многих играх стоит только жалуйтесь только в этой игре почему не бунтуете в таких играх как Mafia: The Old Country или Doom: The Dark Ages и во многих других ? А то что она недоступна в 180+ стран это вопросы к сони так как в Stellar Blade сони как издатель выступает она и ограничила покупку Разработчики игры тут не причём SHIFT UP Corporation.
Выглядит это как второсортное г*но.
Ведьмак 3: би лайк
Огонь,жду на пк.
мем за гранью добра и зла
Выглядит чётко, особенно оценят те кто играл в nikke
Крутых костюмов не особо и много. Длинных причесок походу можно опять не ждать.
В Никке не играл, но народ в Твиттере и на Реддите кончает радугой и говорит, что это лучший кроссовер всех времен. По сравнению с Nier, добавили много всего, даже какую-то мемную собаку Доро.
"этот товар не доступен в вашем регионе"
Не может быть! Вчера же всё было доступно и вдруг.
поменяй страну будет доступно гифты никто не отменял, просто вам лень
И все? Это вы называете крупной? 1 босс и мини игры а чем вы занимались пол года? Хуй*** й походу а где обещанные длс с новыми 5 локация и и новым оружием пздц я с них ухоиваю
Добавить контент - нееет
Добавить костюмчики для жёпи - дааа
там хватает контента и у них 2 часть в разработке
добавили боссов, добавили сюжетку, локу, мини игры. Но тупые ПГ-повесточники как всегда видят фигу.
Я чёт совсем не выкупаю, как найти игру в стиме? Даже на казахском акке её нет, включил впн тоже нет
казахстан у sony в бане давно, менять Украину или на РФ и покупать гифтом так как гифтом нету казахстана
У меня в Стиме в украинском регионе показывает
жесть, я думаю хотя бы страница в стиме будет доступна, как у EA, можно посмотреть даже на РФ, но купить нельзя
там да доступна у меня куплена в Украинском регионе
давно уже игры с psn не можешь не купить ни посмотреть казахстан тоже самое, либо Украина или РФ через гифт это первая игра где нету ключей и гифтов на Казахстан и не будет