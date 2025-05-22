Зрелищный трейлер коллаборации Stellar Blade с NIKKE показывает крутые костюмы и новый контент для игры

Компания Shift Up представила официальный трейлер крупного кроссовера между Stellar Blade и мобильным шутером Goddess of Victory: NIKKE. В дополнении игроков ждёт не только эстетика обеих вселенных, но и увлекательные испытания — включая полноценную битву с новым боссом и необычные мини-игры.

Главной звездой обновления стала Скарлет — одна из самых популярных героинь NIKKE, которая появляется в Stellar Blade в роли полноценного босса. Победив её в дуэли, пользователи смогут разблокировать уникальный костюм, новую причёску и эксклюзивную музыкальную тему для Ив, главной героини Stellar Blade.

Кроме этого, кроссовер добавляет в игру стрелковый тир в духе NIKKE — с видом от третьего лица и упором на реакцию и точность. Мини-игра оформлена в узнаваемом стиле мобильного шутера и уже вызвала активное обсуждение среди фанатов обеих игр.

Также появится тематический магазин, которым управляет робот-пёс Вольт — узнаваемый персонаж из NIKKE. В ассортименте — уникальные облики, косметические предметы и внутриигровые бонусы. А для тех, кто предпочитает более спокойный геймплей, разработчики добавили рыбалку — с возможностью выловить шесть коллекционных предметов, вдохновлённых Goddess of Victory: NIKKE.

Напомним, вместе с релизом коллаборации Stellar Blade официально выходит на ПК. Недавно разработчики поделились свежими скриншотами улучшенной версии проекта, демонстрируя обновлённую графику.

Прошёл ровно год с момента выхода Stellar Blade на PlayStation 5 — за это время игра получила статус успешного «игрового сервиса» с регулярными обновлениями, новым контентом, косметикой и улучшениями. Авторы продолжают развивать проект в духе сервисных хитов вроде Genshin Impact и Fortnite, сохраняя при этом уникальный стиль, за который игру полюбили миллионы игроков.