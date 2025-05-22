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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 442 оценки

Зрелищный трейлер коллаборации Stellar Blade с NIKKE показывает крутые костюмы и новый контент для игры

Gutsz Gutsz

Компания Shift Up представила официальный трейлер крупного кроссовера между Stellar Blade и мобильным шутером Goddess of Victory: NIKKE. В дополнении игроков ждёт не только эстетика обеих вселенных, но и увлекательные испытания — включая полноценную битву с новым боссом и необычные мини-игры.

Главной звездой обновления стала Скарлет — одна из самых популярных героинь NIKKE, которая появляется в Stellar Blade в роли полноценного босса. Победив её в дуэли, пользователи смогут разблокировать уникальный костюм, новую причёску и эксклюзивную музыкальную тему для Ив, главной героини Stellar Blade.

Кроме этого, кроссовер добавляет в игру стрелковый тир в духе NIKKE — с видом от третьего лица и упором на реакцию и точность. Мини-игра оформлена в узнаваемом стиле мобильного шутера и уже вызвала активное обсуждение среди фанатов обеих игр.

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Также появится тематический магазин, которым управляет робот-пёс Вольт — узнаваемый персонаж из NIKKE. В ассортименте — уникальные облики, косметические предметы и внутриигровые бонусы. А для тех, кто предпочитает более спокойный геймплей, разработчики добавили рыбалку — с возможностью выловить шесть коллекционных предметов, вдохновлённых Goddess of Victory: NIKKE.

Напомним, вместе с релизом коллаборации Stellar Blade официально выходит на ПК. Недавно разработчики поделились свежими скриншотами улучшенной версии проекта, демонстрируя обновлённую графику.

"Как Fortnite, DOTA 2 или Genshin - только нравится всем": авторы Stellar Blade считают её успешной игрой-сервисом

Прошёл ровно год с момента выхода Stellar Blade на PlayStation 5 — за это время игра получила статус успешного «игрового сервиса» с регулярными обновлениями, новым контентом, косметикой и улучшениями. Авторы продолжают развивать проект в духе сервисных хитов вроде Genshin Impact и Fortnite, сохраняя при этом уникальный стиль, за который игру полюбили миллионы игроков.

"Как Fortnite, DOTA 2 или Genshin - только нравится всем": авторы Stellar Blade считают её успешной игрой-сервисом
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29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
demon 33251

Нах пусть идут , со своей дерьмувой и псн. Кретины недоразвитые из Shift Up.

19
ZAUSA
17
Maksim_33rus

сам туда иди пират ебучий ты думаешь я не знаю почему ты злишься на denuvo и psn , захотел спиратить увы не в этот раз да и psn там не нужен все вопросы к sony что её не продают в 130+ 180 стран а denuvo поставила SHIFT UP Corporation

10
VelvetDancer Maksim_33rus

Тебе какая разница что он захотел?

Я хотел купить - мне нельзя

Хочу спиратить - денуво.

А я, между прочим, как и многие другие. ЖДАЛ релиза чтобы поддержать их.

Иди отоспись, потом наезжай на покупателей которых отрезали от игры. И не защищай корпорации.

5
Redcorsair VelvetDancer

Кто их знает, мб они едят крошки с барского стола сони, меня всегда будут удивлять люди которые чужие деньги считают.

Maksim_33rus VelvetDancer

так это тоже самое что ты в магазин зайдёшь и выйдешь не оплатив мне вообще без разницы, так denuvo во многих играх стоит только жалуйтесь только в этой игре почему не бунтуете в таких играх как Mafia: The Old Country или Doom: The Dark Ages и во многих других ? А то что она недоступна в 180+ стран это вопросы к сони так как в Stellar Blade сони как издатель выступает она и ограничила покупку Разработчики игры тут не причём SHIFT UP Corporation.

Jarvis666
8
adc64real

Выглядит это как второсортное г*но.

8
Mr16Human

Ведьмак 3: би лайк

1
Armen 88

Огонь,жду на пк.

4
Deep Sea
1
Laver1

мем за гранью добра и зла

Resplaytor

Выглядит чётко, особенно оценят те кто играл в nikke

Kenn1y

Крутых костюмов не особо и много. Длинных причесок походу можно опять не ждать.

2BLaraSex

В Никке не играл, но народ в Твиттере и на Реддите кончает радугой и говорит, что это лучший кроссовер всех времен. По сравнению с Nier, добавили много всего, даже какую-то мемную собаку Доро.

Shimuto

"этот товар не доступен в вашем регионе"

ZAUSA

Не может быть! Вчера же всё было доступно и вдруг.

2
Maksim_33rus

поменяй страну будет доступно гифты никто не отменял, просто вам лень

Twitch Stream Moments

И все? Это вы называете крупной? 1 босс и мини игры а чем вы занимались пол года? Хуй*** й походу а где обещанные длс с новыми 5 локация и и новым оружием пздц я с них ухоиваю

fcn_maks

Добавить контент - нееет
Добавить костюмчики для жёпи - дааа

Maksim_33rus

там хватает контента и у них 2 часть в разработке

Laver1

добавили боссов, добавили сюжетку, локу, мини игры. Но тупые ПГ-повесточники как всегда видят фигу.

fcn_maks

Я чёт совсем не выкупаю, как найти игру в стиме? Даже на казахском акке её нет, включил впн тоже нет

Maksim_33rus

казахстан у sony в бане давно, менять Украину или на РФ и покупать гифтом так как гифтом нету казахстана

BDmitriy

У меня в Стиме в украинском регионе показывает

fcn_maks Maksim_33rus

жесть, я думаю хотя бы страница в стиме будет доступна, как у EA, можно посмотреть даже на РФ, но купить нельзя

Maksim_33rus BDmitriy

там да доступна у меня куплена в Украинском регионе

Maksim_33rus fcn_maks

давно уже игры с psn не можешь не купить ни посмотреть казахстан тоже самое, либо Украина или РФ через гифт это первая игра где нету ключей и гифтов на Казахстан и не будет