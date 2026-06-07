Антон Логвинов раскритиковал сиквел Stellar Blade и столкнулся с обвинениями в двойных стандартах

После анонса экшена Stellar Blade: Blood Rain на презентации Summer Game Fest 5 июня 2026 года российский игровой блогер и журналист Антон Логвинов опубликовал в своем личном канале резкую критику игры. В ответ на это пользователи сети напомнили блогеру о его собственных спорных высказываниях из прошлого, обвинив его в двойных стандартах.

В своем материале Логвинов выразил крайнее недовольство дизайном новой главной героини по имени Эви. По мнению журналиста, разработчики из южнокорейской студии Shift Up злоупотребляют чрезмерной сексуализацией женских персонажей ради привлечения аудитории. Он охарактеризовал новый проект как попытку потакать вкусам определенной части игроков, добавив, что подобные образы лишены художественной ценности и чувства меры. Блогер также выразил мнение, что ажиотаж вокруг игры во многом обусловлен действиями сетевых активистов в рамках их противодействия современным тенденциям в игровой индустрии.

Критика Логвинова вызвала бурное обсуждение в игровом сообществе, однако многие комментаторы не согласились с его позицией. В ответ на обвинения разработчиков в неподобающей сексуализации пользователи интернета вспомнили старые публикации самого журналиста. В частности, в сети начали активно распространять скриншоты его прошлых дискуссий в социальных сетях, где он комментировал темы возраста согласия и физиологии женщин.

Главным поводом для обвинений в лицемерии стал архивный комментарий Логвинова в споре с другим известным игровым журналистом Игорем Белкиным. В той дискуссии Логвинов рассуждал о поведении 13-летних девушек и физиологических особенностях женщин в возрасте 24 лет, утверждая, что сдвиг общепринятых норм до 30 лет не меняет биологию. Белкин тогда крайне резко отреагировал на высказывания коллеги, полностью прекратив с ним конструктивное общение.