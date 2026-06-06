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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.6 129 оценок

"Ей уже есть 18?": новая героиня в Stellar Blade: BLOOD RAIN вызвала жаркие споры в сети

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В социальных сетях и на игровых форумах разгорелись споры вокруг новой игры Stellar Blade: BLOOD RAIN. Поводом для обсуждения стала Иви — новая главная героиня, внешний вид которой вызвал неоднозначную реакцию среди некоторых игроков.

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Часть пользователей утверждает, что в отдельных кадрах персонаж выглядит слишком юной и ей нет даже 18 лет. Наиболее активные дискуссии развернулись в X и Reddit, где игроки спорят о художественном стиле героини, особенностях её дизайна и подаче в рекламных материалах. Одни считают подобную критику необоснованной и связывают впечатление с визуальной стилистикой проекта, тогда как другие уверены, что разработчикам следовало иначе представить персонажа публике.

Серия Stellar Blade уже не впервые оказывается в центре обсуждений из-за дизайна персонажей. Новый образ Иви вновь разделил аудиторию на два лагеря и стал одной из самых обсуждаемых тем в сообществе. На момент публикации разработчики из SHIFT UP ситуацию не комментировали.

Так что же это: хитрый ход разработчиков для привлечения аудитории или просто художественный стиль?

Комментарии игроков:

Она выглядит как ребёнок. Почему её показывают именно в таком виде?
По-моему, люди слишком многое додумывают. Это просто стилизованный дизайн персонажа.
Не понимаю, откуда столько споров. Для меня она выглядит как обычная героиня аниме-игры.
Разработчики явно не ожидали, что обсуждать будут не игру, а возрастной образ персонажа.
Люди, которые критикуют Stellar Blade 2, — это те же самые люди, которые хвалят God of War и её 40-летнюю главную героиню Карен на антидепрессантах (SSRIs). По крайней мере, в Азии знают, как создавать эстетически привлекательных женских персонажей.
Индустрия
52
92
Комментарии:  92
Ваш комментарий
ka27
жаркие споры...

Сколько тебе ?

24
MNM 777

Трудный конечно выбор , но я справлюсь )

22
HerFinalBoss
Ей уже есть 18?

Надеюсь, что нет

19
hikkichan

То ли дело настоящая женщина из GOW

13
ratte88

Западные старухи ещё больше в шок впадут, когда узнают, что азиатки слабо стареют и даже в 35 молодо могут выглядить.

10
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