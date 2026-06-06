"Ей уже есть 18?": новая героиня в Stellar Blade: BLOOD RAIN вызвала жаркие споры в сети

В социальных сетях и на игровых форумах разгорелись споры вокруг новой игры Stellar Blade: BLOOD RAIN. Поводом для обсуждения стала Иви — новая главная героиня, внешний вид которой вызвал неоднозначную реакцию среди некоторых игроков.

Часть пользователей утверждает, что в отдельных кадрах персонаж выглядит слишком юной и ей нет даже 18 лет. Наиболее активные дискуссии развернулись в X и Reddit, где игроки спорят о художественном стиле героини, особенностях её дизайна и подаче в рекламных материалах. Одни считают подобную критику необоснованной и связывают впечатление с визуальной стилистикой проекта, тогда как другие уверены, что разработчикам следовало иначе представить персонажа публике.

Серия Stellar Blade уже не впервые оказывается в центре обсуждений из-за дизайна персонажей. Новый образ Иви вновь разделил аудиторию на два лагеря и стал одной из самых обсуждаемых тем в сообществе. На момент публикации разработчики из SHIFT UP ситуацию не комментировали.

Так что же это: хитрый ход разработчиков для привлечения аудитории или просто художественный стиль?

Комментарии игроков:

Она выглядит как ребёнок. Почему её показывают именно в таком виде?

По-моему, люди слишком многое додумывают. Это просто стилизованный дизайн персонажа.

Не понимаю, откуда столько споров. Для меня она выглядит как обычная героиня аниме-игры.

Разработчики явно не ожидали, что обсуждать будут не игру, а возрастной образ персонажа.

Люди, которые критикуют Stellar Blade 2, — это те же самые люди, которые хвалят God of War и её 40-летнюю главную героиню Карен на антидепрессантах (SSRIs). По крайней мере, в Азии знают, как создавать эстетически привлекательных женских персонажей.