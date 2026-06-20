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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8 196 оценок

Фанат или мазохист? Игрок Stellar Blade пообещал ежедневно побеждать Старшего Биотива до выхода Blood Rain

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Один из поклонников Stellar Blade решил весьма необычным способом скоротать ожидание продолжения игры. Пользователь Reddit под ником SomeoneNew1111 запустил челлендж, в рамках которого будет ежедневно побеждать Старшего Биотива вплоть до выхода Stellar Blade: Blood Rain.

Объясняя свою идею, игрок написал:

Старший Биотив — это кульминационное и символическое завершение игры. Поэтому логично отмечать обратный отсчёт до Blood Rain именно с этим боссом.

Судя по опубликованным записям, энтузиаст уже приступил к выполнению своей цели и намерен продолжать марафон столько, сколько потребуется до релиза новой игры. В комментариях многие пользователи поддержали инициативу, хотя некоторые в шутку предположили, что к моменту выхода Blood Rain игрок выучит бой настолько хорошо, что сможет проходить его буквально с закрытыми глазами.

Напомним, что Stellar Blade: Blood Rain была официально анонсирована студией Shift Up во время Summer Game Fest 2026. Продолжение представит новую героиню по имени Эви и продолжит развитие вселенной оригинальной игры.

На данный момент у Blood Rain нет официальной даты выхода, поэтому поклоннику Stellar Blade, возможно, предстоит провести ещё немало ежедневных поединков со Старшим Биотивом.

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Комментарии:  16
Ваш комментарий
DimonAda

уговорили. а я каждый день срать буду пока не выйдет игра.

5
0ncnjqybr
Фанат или мазохист?

Просто дебил.

5
Red Salamandra

Вот людям делать нехрена.

2
Sasha12345789

Админы, что это за новости у вас в ленте? Вы хоть фильтруйте что нужно выдавать народу а что нет, а то таких новостей в психушке знаете сколько набрать можно?! Зачем они кому нужны?

2
stephen18rus

обещать не значит женится

1
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