Фанат или мазохист? Игрок Stellar Blade пообещал ежедневно побеждать Старшего Биотива до выхода Blood Rain

Один из поклонников Stellar Blade решил весьма необычным способом скоротать ожидание продолжения игры. Пользователь Reddit под ником SomeoneNew1111 запустил челлендж, в рамках которого будет ежедневно побеждать Старшего Биотива вплоть до выхода Stellar Blade: Blood Rain.

Объясняя свою идею, игрок написал:

Старший Биотив — это кульминационное и символическое завершение игры. Поэтому логично отмечать обратный отсчёт до Blood Rain именно с этим боссом.

Судя по опубликованным записям, энтузиаст уже приступил к выполнению своей цели и намерен продолжать марафон столько, сколько потребуется до релиза новой игры. В комментариях многие пользователи поддержали инициативу, хотя некоторые в шутку предположили, что к моменту выхода Blood Rain игрок выучит бой настолько хорошо, что сможет проходить его буквально с закрытыми глазами.

Напомним, что Stellar Blade: Blood Rain была официально анонсирована студией Shift Up во время Summer Game Fest 2026. Продолжение представит новую героиню по имени Эви и продолжит развитие вселенной оригинальной игры.

На данный момент у Blood Rain нет официальной даты выхода, поэтому поклоннику Stellar Blade, возможно, предстоит провести ещё немало ежедневных поединков со Старшим Биотивом.