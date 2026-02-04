"Фанатам Евы придется потерпеть": Stellar Blade 2 и секретный проект от Shift Up пока не готовы

Блогер Dante Alexandru взял интервью у двух ведущих композиторов студии Shift Up, Юн Джи Ли (YoungJee Lee) и Хен Мина Чо (Hyunmin Cho), которые пролили свет не только на процесс создания саундтрека, но и на будущее студии. Сиквел экшена Stellar Blade, как и другой секретный проект студии — Project Spirits, находятся в активном производстве, однако показывать их рано.

В беседе с разработчиками выяснились любопытные подробности о производстве оригинальной игры. Так, Юн Джи Ли признался, что музыкальная тема "Democrawler" изначально писалась для финального босса игры. Однако, увидев концепт-арты Демокраулера, авторы поняли, что трек идеально подходит именно этому противнику. Хен Мин Чо, в свою очередь, рассказал о черпании вдохновения из Ghost in the Shell: Stand Alone Complex и Final Fantasy XIII-2, помимо очевидного влияния NieR: Automata.

Студия все еще работает нон-стоп над другими тайтлами, такими как "Project Spirits" и сиквел "Stellar Blade". Нам сказали, что время для обсуждения этих игр еще не пришло, так что придется немного потерпеть.

— отметил журналист, добавив, что на вопросы об этих проектах был наложен запрет.

Это заявление несколько охлаждает пыл фанатов, ожидающих скорых новостей. Тем более что совсем недавно разработчики уже намекали на активную работу над продолжением.

Таким образом, несмотря на активное производство, официальная презентация Stellar Blade 2 и загадочного Project Spirits, скорее всего, состоится не в ближайшем будущем.