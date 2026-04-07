Генеральный директор Shift Up заявил, что анонс Stellar Blade 2 состоится только тогда, когда игра будет готова

После успеха Stellar Blade сиквел практически неизбежен, но фанатам придётся подождать ещё немного, чтобы увидеть его официально. Игра от Shift Up стала самым большим успехом студии в премиум-сегменте, разошедшейся миллионными тиражами на PlayStation и показавшей столь же высокие результаты в Steam.

Хотя уже есть намёки на новый проект, включая концепт-арты, демонстрирующие сценарии, вдохновлённые Чунцином, со зданиями, заросшими растительностью и находящимися в состоянии разрушения, конкретные детали остаются в секрете.

В интервью японскому сайту 4Gamer генеральный директор студии Хён-тэ Ким отметил, что разработка игры продвигается, но подчеркнул, что команда предпочитает избегать преждевременных анонсов. По его словам, процесс очень тщательный и может создать у сторонних наблюдателей впечатление медлительности. Поэтому намерение состоит в том, чтобы представить проект только тогда, когда он будет находиться в состоянии, которое будет считаться адекватным.

Мы усердно работаем над производством и хотим показать вам результат, когда он будет завершён и в идеальном состоянии. Вместо того чтобы объявлять об этом до того, как все будет готово, мы хотим сообщить всем, когда работа будет закончена.

Даже не раскрывая точные даты или сроки, Хён-тэ Ким оставил сообщение, намекающее на скорое появление новостей, заявив, что «уже можно начать немного волноваться». В преддверии крупных событий, таких как Summer Game Fest, возникают предположения о том, когда может состояться релиз игры.