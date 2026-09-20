Глава Shift Up Ким Хен Тэ извинился за музыкальный ИИ-клип по мотивам Stellar Blade: Blood Rain

На пресс-конференции в рамках Tokyo Game Show 2026 генеральный директор студии Shift Up Ким Хен Тэ официально извинился за спорный музыкальный ИИ-клип, выпущенный летом в поддержку будущей игры Stellar Blade: Blood Rain. Клип с участием новой героини Иви, снятый с использованием генеративного ИИ, вызвал массовую критику фанатов. Многие назвали его "ИИ-слопом" и выразили разочарование тем, что студия, известная сильным художественным стилем, выпустила подобный материал как официальный контент. Ким Хен Тэ заявил:

Мы проводили эксперименты и исследования различных приложений ИИ в рамках AI Labs. В ходе этого процесса мы посчитали, что результаты получились неплохими, и в итоге выпустили как официальный контент то, что должно было остаться в сфере экспериментов.



Поскольку игра еще даже не вышла, раскрытие таких экспериментальных элементов через официальные каналы, похоже, разочаровало игроков. В связи с этим я искренне сожалею, что не смог должным образом разграничить основной контент и внутренние эксперименты.



Я приношу извинения тем, кому этот контент не понравился. В дальнейшем я хочу представлять только высококачественный игровой контент. В конечном счете, мы считаем, что демонстрация чистого игрового процесса - наша важнейшая ценность, поэтому мы будем привлекать игроков именно через геймплей.

При этом глава студии подчеркнул, что полностью отказываться от использования ИИ студия не планирует, но будет четко разделять экспериментальные разработки и основной контент игры.

Stellar Blade: Blood Rain - продолжение успешного экшена 2024 года. Дата выхода пока не объявлена.