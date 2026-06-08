Глава Shift Up обещает в Stellar Blade: Blood Rain сильных персонажей с ярко выраженной личностью

Хён-Тэ Ким, глава студии Shift Up, разработчика Stellar Blade, и теперь руководитель недавно анонсированной Stellar Blade: Blood Rain, пообещал, что в сиквеле будут хорошо прописанные персонажи, чего не хватало в первой части

В интервью Inven Global Ким признаёт:

При создании первой игры я долго мучился с главным персонажем Евой — в частности, с тем, оставить ли её чистым листом для сопереживания игрока или наполнить её индивидуальностью.

Результатом этого стал скучный, деревянный, пустой персонаж, который ощущался скорее следствием сюжета, чем его движущей силой. Во всей этой истории нужен был кто-то в центре, но у этого кого-то не было никаких видимых мотивов или собственных моральных принципов, из-за чего Ева получилась пресной и незапоминающейся. Это одна из главных причин, почему сюжет Stellar Blade казался таким бесцельным, и, очевидно, это основная область, требующая улучшения в сиквеле.

Видя реакцию игроков, прошедших первую игру, я понял, что они могут полностью погрузиться даже в персонажа с сильной, ярко выраженной личностью.. Поэтому на этот раз мы создаём Иви с более чётко выраженным характером.