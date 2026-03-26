Глава Shift Up подтвердил: первые подробности Stellar Blade 2 появятся уже в этом году

Генеральный директор корейской студии Shift Up Ким Хён Тэ на встрече с инвесторами подтвердил, что первые сведения о сиквеле Stellar Blade появятся уже в этом году. Разработчики планируют поделиться подробностями до конца декабря, чтобы начать формирование лояльного сообщества на ранних этапах.

Такой подход направлен на поддержание устойчивого интереса и широкий информационный охват. Несмотря на то, что релиз второй части состоится еще не скоро, авторы запускают долгосрочную маркетинговую кампанию для привлечения внимания аудитории.

Отличные новости для тех, кто играет не только на PS5 и ПК: первая часть Stellar Blade готовится к выходу на новых устройствах. Ожидается, что экшен перестанет быть консольным эксклюзивом уже до конца года, а в списке приоритетных платформ, вероятнее всего, окажется Switch 2.