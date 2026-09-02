Глава Shift Up признал обеспокоенность фанатов из-за провального ИИ-ролика Stellar Blade: Blood Rain

Студия Shift Up признала, что получила негативную реакцию игроков на музыкальный клип Stellar Blade: Blood Rain, созданный с использованием ИИ. По словам технического директора игры ДонгКи Ли, разработчики приняли критику во внимание и теперь намерены чётче разделять официальный контент и экспериментальные материалы.

Музыкальный ролик появился в прошлом месяце и должен был продемонстрировать Stellar Blade: Blood Rain, а также познакомить игроков с новой героиней Эви. Однако видео быстро столкнулось с критикой. Пользователи обратили внимание на меняющееся от кадра к кадру лицо персонажа, неестественное окружение, рваную анимацию и в целом странное визуальное исполнение.

На Gamescom журналисты поговорили с техническим директором Stellar Blade и CTO Shift Up ДонгКи Ли и напрямую спросил его о реакции компании на произошедшее.

Ли объяснил, что изначально ролик создавался исключительно для того, чтобы показать больше деталей о мире Blood Rain и новой героине. При этом в Shift Up понимают, что результат вызвал у аудитории вопросы.

«Мы серьёзно относимся к тому, что говорят фанаты, и к их обеспокоенности по поводу этого музыкального видео», — отметил Ли.

По его словам, после этой ситуации студия хочет чётче разграничивать обычные материалы, связанные непосредственно с игрой, и экспериментальный контент, который создаётся в рамках различных технологических экспериментов.

Ли также рассказал об отношении Shift Up к искусственному интеллекту в разработке игр. По его мнению, сама технология не является проблемой — гораздо важнее то, каким образом и для каких целей её используют.

«ИИ оказывает большое влияние на разработку игр. Но при использовании определённых технологий и инструментов важны направление и цель. Они должны поддерживать творческие способности, знания и навыки разработчиков», — объяснил технический директор.