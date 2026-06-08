Глава Shift Up высоко оценил партнерство с Sony, несмотря на переход к самостоятельному изданию сиквела

Студия Shift Up официально анонсировала Stellar Blade: Blood Rain — полноценный сиквел своего хитового экшена. Глава студии Ким Хён Тэ пообщался с корейскими медиа, раскрыл первые подробности геймплея, а также прокомментировал радикальные изменения бизнес-стратегии: Blood Rain станет первым крупным проектом, который компания выпустит через собственное независимое издательство.

Ким Хён Тэ выразил признательность Sony за помощь в продвижении оригинала, но подчеркнул, что самостоятельный паблишинг развяжет авторам руки и заметно ускорит внутренние процессы. Разработчики планируют закрепить коммерческий успех первой части на ПК-рынке, где экшен показал отличные продажи (в частности, в Китае).

Центральным изменением в Blood Rain станет смена главного героя: Еву заменит новая героиня по имени Иви. Визуально она выглядит моложе и заметно ниже предшественницы. Авторы пошли на это ради художественного приема — противопоставления внешней хрупкости и подчеркнуто агрессивного боевого стиля. Вместе с персонажем изменится и боевая система: холодное оружие уйдет на второй план, уступив место контактным рукопашным сражениям с применением силовых перчаток.

Новый облик Иви буквально расколол западное сообщество. Геймеров возмутил её слишком юный вид, который кажется им неуместным после подчеркнуто сексуального образа оригинальной протагонистки. Впрочем, в Shift Up к критике относятся спокойно: это рабочий процесс, и финальный дизайн персонажей может измениться. Внешность Евы в свое время тоже пережила немало правок во время производства.

В данный момент производство экшена длится около года, поэтому у проекта пока нет точной даты релиза и списка целевых платформ. Создатели отмечают, что дополнительное время пойдет сиквелу на пользу. Это позволит тщательно доработать всё вручную и полностью заменить временные элементы, созданные с помощью нейросетей, которые внимательные игроки уже успели заметить в дебютных промоматериалах.