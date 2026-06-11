Игровое издание Kotaku недовольна новой героиней Stellar Blade: Blood Rain и обещанием ещё более привлекательных нарядов

Компания Shift Up вновь оказалась в центре дискуссий после того, как глава студии и создатель серии Хён Тхэ Ким прокомментировал внешний вид новой героини Stellar Blade: Blood Rain — Evie. Во время интервью разработчик заявил, что игроков ждут новые костюмы для персонажа, которые будут «ещё более привлекательными».

Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны ряда игровых журналистов. В частности, издание Kotaku опубликовало материал, в котором раскритиковало как сам комментарий разработчика, так и дебютный трейлер игры. Автор статьи заявил, что показанная в ролике физика персонажа выглядела «тревожно», а некоторые ракурсы и позы Evie были чрезмерно сексуализированы. Кроме того, в материале утверждается, что новая героиня выглядит слишком юной для подобной подачи образа.

Поводом для обсуждений также стал тот факт, что Shift Up ранее подтвердила: Evie действительно была намеренно создана более молодой и невысокой по сравнению с Eve — главной героиней первой части. При этом разработчики подчёркивают, что ключевой акцент делается не на внешности персонажа, а на её характере, боевом стиле и роли в сюжете.

Сам Хён Тхэ Ким заявил, что Evie обладает более яркой личностью и участвует в гораздо более жёстких сражениях, чем героиня оригинальной игры. По словам разработчика, игроки смогут оценить персонажа только после знакомства с её историей и ролью в мире Blood Rain.

Напомним, что Stellar Blade: Blood Rain была анонсирована на Summer Game Fest 2026. Игра станет самостоятельным продолжением Stellar Blade, получит новую главную героиню, более крупный киберпанковый город и заметно изменённую боевую систему с упором на рукопашные схватки. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, а сроки релиза пока не объявлены.