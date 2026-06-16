Инсайдер заявил, что для Stellar Blade: Blood Rain всё ещё "ищут нужных людей" - похоже игру показали слишком рано

Южнокорейская студия Shift Up весьма эффектно анонсировала Stellar Blade: Blood Rain на выставке Summer Game Fest в начале этого месяца. Однако, несмотря на очень зрелищный первый трейлер и моментально вспыхнувшие в сообществе жаркие споры вокруг откровенного костюма, общей сексуализации и юного возраста новой героини, конкретной информации об игре до сих пор практически нет. И, похоже, разработчики хранят полное молчание не просто так. Если верить свежим заявлениям инсайдеров, масштабный экшен находится на ранней стадии производства.

Поводом для такого вывода стала недавняя публикация от игрового журналиста под ником Dante Alexandru в социальной сети X, которые специализируется на геймерском рынке Азии. Комментируя пост с официальным синопсисом Stellar Blade: Blood Rain, в котором говорилось, что игра создается «оригинальной командой авторов первой части», инсайдер добавил тревожную деталь. Сославшись на закрытые внутренние источники, он коротко заявил: «Они всё ещё ищут "нужных людей" для работы над этой игрой».

Судя по всему, показанный на Summer Game Fest кинематографичный ролик с протагонисткой Иви, скорее всего, представлял собой не готовый геймплейный билд, а ранний «вертикальный срез», призванный задать визуальный и тональный вектор проекта.

Напомним, что ранее Shift Up заявляла о намерениях издавать Stellar Blade: Blood Rain и свои будущие флагманские игры полностью самостоятельно, не опираясь на ресурсы PlayStation. Самостоятельное обеспечение крупнобюджетного ААА-проекта требует серьезного расширения кадрового состава. Учитывая тот факт, что студии еще только предстоит нанять нужных специалистов и ключевых сотрудников на открытые вакансии для полномасштабного старта работ, ожидать скорого релиза киберпанк-боевика точно не стоит — разработка может растянуться еще на несколько лет.