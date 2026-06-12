Йоко Таро заявил, что обязательно купит Stellar Blade: Blood Rain после анонса игры

Создатель серии NieR: Automata Yoko Taro вновь поддержал Stellar Blade после анонса продолжения под названием Stellar Blade: Blood Rain.

В социальной сети X разработчик поделился публикацией о новой игре и написал, что «чувствует, что просто обязан купить и эту часть тоже». Ранее Таро уже не раз положительно высказывался о первой Stellar Blade, а однажды даже заявил, что считает её лучше собственной NieR: Automata.

На сообщение ответил глава студии Shift Up и директор Blood Rain Ким Хён Тэ. Он поздравил Таро с прошедшим днём рождения и заранее поблагодарил за покупку игры. В ответ японский разработчик поздравил команду с официальным анонсом продолжения.

Тёплые отношения между авторами неудивительны: создатели Stellar Blade неоднократно называли NieR: Automata одним из главных источников вдохновения. В свою очередь, Таро ранее отмечал высокий уровень графики и анимации корейского проекта, а также говорил, что не видит ничего плохого в том, что другие разработчики открыто признаются в заимствовании идей из NieR.